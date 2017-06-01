Александр Суйконен: в Спасательном департаменте я нашел работу мечты

Александр Суйконен служит сапером-кинологом в Восточно-Эстонском центре разминирования Спасательного департамента в регионе Ида-Вирумаа. Он — настоящий пример того, что никогда не поздно отправиться за своей мечтой и научиться любимому дело уже будучи зрелым человеком.

Александр всегда мечтал иметь собаку и работать с ней. Однако после школы он пошел получать средне-специальное образование и профессию, а затем работал в совершенно другой области, не связанной с собаководством. Однажды Александр узнал о том, что в Спасательном департаменте имеется вакантное место сапера-кинолога, и понял, что это как раз то, чем он всегда хотел заниматься. Он устроился на работу и параллельно проходил обучение специальности сапера-кинолога в центре разминирования. И конечно же получил собаку. После полутора лет обучения, а также воспитания собаки, Александр и его четвероногий коллега прошли аттестацию.

Свою специальность Александр считает нужной и востребованной, и своей работой гордится, поскольку она направлена на безопасность и благо людей. По его словам, служба в Восточно-Эстонскоом центре разминирования дала ему возможность заниматься любимым делом, параллельно принося неизмеримую пользу обществу.

Разумеется, для работы в Спасательном департаменте также необходимо владеть государственным языком. Эстонский Александр изучал на языковых курсах, сдавал необходимые экзамены, однако важную роль в процессе изучении языка он все же видит в живом общении. Так, с коллегами Александр общается только на эстонском языке. По его мнению, посещение курсов без языковой практики на работе и в повседневной жизни можно назвать тратой времени.

Александр подчеркивает, что в своем коллективе он всегда ощущал себя комфортно. ”Необходимо учить языки, заканчивать курсы, получать образование — не надо бояться, и обязательно нужно шевелиться, не стоять на месте. Надо не лениться учиться!”, — говорит Александр.

Статья создана в рамках серии, знакомящей с историями карьеры десяти русскоязычных сотрудников государственного сектора. Десять историй успеха также будут показаны в серии передач ”День тени”, выходящей в эфир по пятницам в 17.45 на канале ETV+.



Статьи и серия передач выходят в рамках инфокампании, посвященной многообразию, инициированной Министерством культуры и Фондом интеграции. Деятельность кампании поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.

Дополнительно о кампании: www.karjeravestonii.ee