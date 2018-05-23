ВИДЕО DELFI: Олег Осиновский: у нас возможен фантастический экономический рост, но нужно избавиться от ”толстого” государства!

22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Среди его спикеров и участников были представители местных властей, государственных учреждений и бизнес-сообщества, специалисты по налогообложению и юристы, бухгалтеры и предприниматели. С учетом недавних изменений в налоговом законодательстве, а также возможных грядущих реформ, большинство выступлений было посвящено состоянию предпринимательской среды в нашей страны, вопросам ее улучшения и развития.

Итоги форума подвели известные бизнесмены Александр Волохонский и Олег Осиновский, каждый из которых имеет свою точку зрения по данной теме. DELFI попросил предпринимателей коротко прокомментировать их взгляд на то, что ожидает эстонскую экономику в ближайшем будущем.

Олег, что можно было бы сделать, чтобы улучшить или не ухудшить предпринимательскую среду в Эстонии?

- Самое лучшее — если мы говорим о том, кто должен это сделать, если мы говорим про государство, — то государство должно уйти из экономики, мы должны уйти от государственных компаний, которые, в принципе, нам обходятся очень дорого, если правильно считать. Мы должны уменьшить количество чиновников, и мы в принципе должны сделать государство ”тонким”.