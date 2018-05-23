23.05.2018, 13:30

ВИДЕО DELFI: Олег Осиновский: у нас возможен фантастический экономический рост, но нужно избавиться от ”толстого” государства!

 (75)
если политики не хотят изменений, их надо менять!
Дмитрий Кукушкин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Видео: Андрес Путтинг
Видео: Андрес Путтинг
EST 3

22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Среди его спикеров и участников были представители местных властей, государственных учреждений и бизнес-сообщества, специалисты по налогообложению и юристы, бухгалтеры и предприниматели. С учетом недавних изменений в налоговом законодательстве, а также возможных грядущих реформ, большинство выступлений было посвящено состоянию предпринимательской среды в нашей страны, вопросам ее улучшения и развития.

Итоги форума подвели известные бизнесмены Александр Волохонский и Олег Осиновский, каждый из которых имеет свою точку зрения по данной теме. DELFI попросил предпринимателей коротко прокомментировать их взгляд на то, что ожидает эстонскую экономику в ближайшем будущем.

Олег, что можно было бы сделать, чтобы улучшить или не ухудшить предпринимательскую среду в Эстонии?

Читайте также:

- Самое лучшее — если мы говорим о том, кто должен это сделать, если мы говорим про государство, — то государство должно уйти из экономики, мы должны уйти от государственных компаний, которые, в принципе, нам обходятся очень дорого, если правильно считать. Мы должны уменьшить количество чиновников, и мы в принципе должны сделать государство ”тонким”.

Что это даст в среднесрочной и долгосрочной перспективе?

- О, это будет колоссальный выигрыш! Во-первых, это будет радикальное снижение налогов, потому что нам не нужно будет содержать все это ”толстое” государство. Это даст ускорение всех процессов, то есть эффект от того, что у нас будет ”тонкое” государство, даже невозможно описать, это будет просто фантастический рост и фантастический успех страны.

Реально ли этого достичь в Эстонии в ближайшее время и как добиться подобного результата — смотрите в нашем видео-интервью!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СТУДИЯ DELFI | Яна Тоом: политическая культура в Эстонии ”хромает на голову”

23.05.2018
Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии Яна Тоом предложила правлению политической организации рассмотреть проект кодекса этики — документа, ставящего некие моральные рамки ведения дискуссий, дебатов и избирательных кампаний. Проект кодекса состоит из 13 пунктов, его недавно рассматривало правление ЦП, а 2 июня он будет вынесен на рассмотрение Совета уполномоченных. Сегодня в студии DELFI Яна Тоом рассказала о причинах и целях создания такого документа.
Подробнее

ВИДЕО DELFI | Александр Волохонский: мы начинаем проигрывать нашим соседям — это плохо!

23.05.2018
Предприниматель Александр Волохонский, который принял участие в Таллиннском бизнес-форуме ”Будущее уже сегодня”, считает, что для улучшения предпринимательской среды в Эстонии необходимы стабильность и предсказуемость. Бизнесмен, который на сегодня занимается развитием технологических стартапов, сказал DELFI, что в ситуации, когда власти государства способны за три дня перевернуть налоговую систему с ног на голову, бизнес и зарубежные инвесторы не могу чувствовать себя в достаточной мере защищенными и уже начинают задумываться о переводе своих активов в другие страны.
Подробнее


ВИДЕО DELFI: В Эстонии вступают в силу три закона о безопасности в сети. Что изменится?

23.05.2018
25 мая в Эстонии вступают в силу поправки к Закону о защите личных данных. 9 мая Рийгикогу принял Закон о кибербезопасности. Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре рассказал, что изменится и как это повлияет на жителей Эстонии. В скором времени в Эстонии вступят в силу поправки в закон о безопасности в сети. Они коснутся граждан других стран.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Скандально известная фирма Lyoness соблазняет жителей Эстонии Ferrari и беззаботной жизнью

23.05.2018
Фирма Lyoness (под новым названием Cashback World), работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективыми оказаться обеспеченными приличным благосостоянием на всю жизнь после непродолжительной работы по ”плетению сети”. Утверждается, что уже сейчас один эстонец зарабатывает 150 000 евро в месяц, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-20% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
151,20 €

Прокуратура передала в суд дело экс-директора спорткомплекса Сыле

23.05.2018
Государственная прокуратура завершила сбор улик и доказательств в рамках досудебного расследования по делу обвиненного во взяточничестве бывшего директора Сылеского спортивного комплекса в Таллинне Тоомаса Ристлаана и передала дело в суд.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Будьте начеку! В Кохтла-Ярве молодые люди опрыскивают прохожих неизвестной жидкостью

23.05.2018
Телеканал LiTes сообщает, что в Кохтла-Ярве неустановленные молодые люди опрыскивают прохожих неизвестной жидкостью. Полиция эту информацию подтверждает и просит пострадавших сообщать о подобных фактах.
Подробнее

ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту водитель остановил ехавший по встречке автомобиль

23.05.2018
В четверг днем ехавший в Мяо по шоссе Таллинн-Тарту водитель увидел, как по четырехполосной дорогу ему навстречу по его полосе едет автомобиль, и заблокировал нарушителю проезд, пишет Geenius.
Подробнее

Издание: на российской границе измываются над эстонскими авто с изменившимися из-за административной реформы техпаспортами

23.05.2018
По сообщению местных жителей, на Юго-Востоке Эстонии пограничники разворачивают следующие в Россию машины, в техпаспорте которых значится адрес, который в результате административной реформы был изменен, пишет Maaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ