23.05.2018, 13:30

ВИДЕО DELFI: Олег Осиновский: у нас возможен фантастический экономический рост, но нужно избавиться от ”толстого” государства!

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если политики не хотят изменений, их надо менять!
Дмитрий Кукушкин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Видео: Андрес Путтинг
Видео: Андрес Путтинг
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22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Среди его спикеров и участников были представители местных властей, государственных учреждений и бизнес-сообщества, специалисты по налогообложению и юристы, бухгалтеры и предприниматели. С учетом недавних изменений в налоговом законодательстве, а также возможных грядущих реформ, большинство выступлений было посвящено состоянию предпринимательской среды в нашей страны, вопросам ее улучшения и развития.

Итоги форума подвели известные бизнесмены Александр Волохонский и Олег Осиновский, каждый из которых имеет свою точку зрения по данной теме. DELFI попросил предпринимателей коротко прокомментировать их взгляд на то, что ожидает эстонскую экономику в ближайшем будущем.

Олег, что можно было бы сделать, чтобы улучшить или не ухудшить предпринимательскую среду в Эстонии?

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- Самое лучшее — если мы говорим о том, кто должен это сделать, если мы говорим про государство, — то государство должно уйти из экономики, мы должны уйти от государственных компаний, которые, в принципе, нам обходятся очень дорого, если правильно считать. Мы должны уменьшить количество чиновников, и мы в принципе должны сделать государство ”тонким”.

Что это даст в среднесрочной и долгосрочной перспективе?

- О, это будет колоссальный выигрыш! Во-первых, это будет радикальное снижение налогов, потому что нам не нужно будет содержать все это ”толстое” государство. Это даст ускорение всех процессов, то есть эффект от того, что у нас будет ”тонкое” государство, даже невозможно описать, это будет просто фантастический рост и фантастический успех страны.

Реально ли этого достичь в Эстонии в ближайшее время и как добиться подобного результата — смотрите в нашем видео-интервью!

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