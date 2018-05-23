ВИДЕО DELFI | Александр Волохонский: мы начинаем проигрывать нашим соседям — это плохо!

Предприниматель Александр Волохонский, который принял участие в Таллиннском бизнес-форуме ”Будущее уже сегодня”, считает, что для улучшения предпринимательской среды в Эстонии необходимы стабильность и предсказуемость. Бизнесмен, который на сегодня занимается развитием технологических стартапов, сказал DELFI, что в ситуации, когда власти государства способны за три дня перевернуть налоговую систему с ног на голову, бизнес и зарубежные инвесторы не могу чувствовать себя в достаточной мере защищенными и уже начинают задумываться о переводе своих активов в другие страны.

Александр Волохонский также выразил уверенность, что государству следует комплексно подходить к поиску решения проблем улучшения бизнес-среды в Эстонии. По его мнению, пока что ведомства ограничиваются декларативными заявлениями о наличии мер господдержки для предпринимателей, в то время как многие законодательные акты в этой сфере входят в противоречие между собой либо являются совершенно бессмысленными.

Как бизнесмен оценивает перспективы развития экономики и предпринимательской среды в Эстонии, смотрите в нашем видео-интервью!