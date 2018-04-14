14.04.2018, 10:18

Таллиннский бизнес-форум 2018: будущее уже сегодня!


Таллиннский бизнес-форум
Таллиннский бизнес-форум
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Таллиннский бизнес-форум 2018: будущее уже сегодня!
rup.ee

22 мая в Таллинне состоится II Бизнес-форум, проходящий на русском языке. Целевая аудитория форума: руководители и владельцы предприятий, руководители среднего звена и специалисты, чиновники, эксперты, аналитики.

DELFI является информационным партнером Таллиннского бизнес-форума, в ближайшие недели мы познакомим вас с авторами докладов и их тезисами, раскроем все наиболее злободневные темы и предоставим также возможность высказать и свою точку зрения нашим читателям!

Среди спикеров на сей раз многие известные политические и общественные деятели, высокопоставленные государственные служащие и опытные юристы, которые представят слушателям самую адекватную и востребованную информацию по различным направлениям бизнеса.

Обращение организаторов II Таллиннского бизнес-форума:

"Дорогие друзья!
Вот и пролетел незаметно почти год со дня нашего первого Таллиннского экономического форума — можно сказать, единственного мероприятия подобного масштаба на русском языке в Эстонии. Кто из вас принимал в нем участие, тот наверняка помнит, что форум получился ярким и полным эмоций. Мы получили много добрых и благодарных отзывов.

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Ключевой темой на очередном форуме, который пройдет 22 мая, также будут изменения в налоговой системе, о чем представят свои мнения как чиновники, так и предприниматели. Однако говорить мы будем не только о налогах. На этот раз вы услышите больше, так сказать, практических советов о том, как улучшить свой бизнес, ”не растеряться” в условиях технологической модернизации, повысить конкурентоспособность предприятия. Поэтому данное мероприятие мы назвали Таллиннским экономическим бизнес-форумом, где разные специалисты, эксперты и профессионалы своего дела расскажут в том числе о новых веяниях в предпринимательской среде.

Например, говорят ли вам о чем-нибудь такие слова, как краудсорсинг и краудфандинг? Ничего сложного в них нет, но они таят в себе большие возможности для развития и совершенствования бизнеса. Благодаря этим инструментам производитель и потребитель еще больше сближаются — ведь таким образом клиент сам участвует в создании продукции, вкладываясь либо материально, либо идейно в тот или иной проект.

ТОП

За последние десятилетия в экономике не было более противоречивой и непонятной ситуации, чем с криптовалютой. Стоит ли в нее инвестировать средства? Что это — новый дивный мир или очередной мыльный пузырь?

Как писал один из наших авторов, правильная отчетность — фундамент успешного бизнеса. А знаете ли вы, как правильно выбрать нужную бухгалтерскую компанию, что от нее можно получить, кто несет ответственность за правильность финансовой и налоговой отчетности, да и существует ли вообще эта ответственность?

Кстати, об отчетах… Когда же наши предприниматели смогут в полной мере порадоваться плодам так называемой нулевой бюрократии — проектом, запущенным более двух лет назад, и что именно упростит их жизнь?

Естественно, необходимо быть в курсе всех важных изменений на правовом поле, которые касаются не только налогообложения. К сожалению, некоторые нововведения привнесут в бизнес-среду более жесткие требования. Так, буквально через два дня после проведения нашего форума вступит в силу новый регламент Европейского союза о защите физических лиц при обработке персональных данных, а также о свободном обращении таких данных. И если информация о физических лицах должным образом не защищена или происходит ее утечка, последствием могут стать весьма серьезные штрафы и требования возмещения вреда, не говоря уже об испорченной репутации предпринимателя.

Представьте, что в один ”прекрасный” день ваш банковский счет блокируют и вас попросят представить дополнительную информацию. Но не спешите во всем винить ”злые” банки, которые всего лишь исполняют требования действующего Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.

Все перечисленные и многие другие темы будут затронуты на грядущем форуме. Приходите и примите участие в живом общении, задайте интересующий вас вопрос знатокам, выразите свое мнение — быть может, так вы посодействуете улучшению предпринимательской среды в нашем государстве.

Добро пожаловать на Таллиннский бизнес-форум!"

Регистрация: http://www.rup.ee/forum2018

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