Почему банки запрашивают данные своих клиентов?

В последние годы вступили в силу несколько внутригосударственных и международных регуляций, которые обязывают банки в отношениях с клиентами применять различные меры предосторожности, а также тщательно оценивать потенциальные риски.

Отношения между банком и его клиентами основываются на взаимном доверии. Чтобы бизнес был прозрачным и честным, банки должны быть максимально хорошо информированы о своих клиентах. К этому обязывает, в частности, Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и многие другие правовые регуляции. Задача банков — не допустить использование их инфраструктуры лицами, которые могут иметь преступные намерения или могут нанести вред другим.

Финансовый мир большой, сложный и тесно переплетающийся по всему земному шару. С одной стороны, это открывает для всех нас различные возможности, с другой — к сожалению, взращивает почву для различных преступлений, с которыми международные институции совместно ведут борьбу. Детальная информация помогает банкам обеспечить безопасность счетов, препятствовать деятельности мошенников, приостанавливать сомнительные сделки и таким образом защищать клиентов от финансового ущерба.