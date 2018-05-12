12.05.2018, 20:51

Почему банки запрашивают данные своих клиентов?

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Индрек Тибар, член комитета по предотвращению отмывания денег Союза банков Эстонии
Индрек Тибар, член комитета по предотвращению отмывания денег Союза банков Эстонии
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Почему банки запрашивают данные своих клиентов?
Foto: Priit Simson

В последние годы вступили в силу несколько внутригосударственных и международных регуляций, которые обязывают банки в отношениях с клиентами применять различные меры предосторожности, а также тщательно оценивать потенциальные риски.

Отношения между банком и его клиентами основываются на взаимном доверии. Чтобы бизнес был прозрачным и честным, банки должны быть максимально хорошо информированы о своих клиентах. К этому обязывает, в частности, Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и многие другие правовые регуляции. Задача банков — не допустить использование их инфраструктуры лицами, которые могут иметь преступные намерения или могут нанести вред другим.

Финансовый мир большой, сложный и тесно переплетающийся по всему земному шару. С одной стороны, это открывает для всех нас различные возможности, с другой — к сожалению, взращивает почву для различных преступлений, с которыми международные институции совместно ведут борьбу. Детальная информация помогает банкам обеспечить безопасность счетов, препятствовать деятельности мошенников, приостанавливать сомнительные сделки и таким образом защищать клиентов от финансового ущерба.

Предпосылкой для отношений с клиентами является прозрачность структуры и деятельности предприятия. Банки запрашивают регистрационные данные компании, информацию о налоговом резидентстве, фактических выгодоприобретателях (бенефициарах) и сфере деятельности. Помимо этого, банки должны следить за тем, чтобы сделки клиента соответствовали сфере и масштабам его хозяйственной деятельности. В случае необходимости может быть запрошена дополнительная информация о сделках (например, информация о происхождении имущества).

На Таллиннском бизнес-форуме, который состоится 22 мая, вы узнаете, чем обусловлены ужесточившиеся требования банков к своим клиентам и стоит ли бояться раскрывать банкам свои данные.

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