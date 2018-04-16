Налоговые реформы-2018: что можно исправить?

В то же время радует, что правительство признало некоторые опрометчивые решения и предприняло шаги по их изменению. Так, в Рийгикогу уже направлен на второе чтение законопроект по внесению поправок в Закон о подоходном налоге, чтобы исключить все пенсии из расчета нового не облагаемого налогом дохода. В конце прошлого года было решено также снизить ставки акциза на алкоголь, что должно предотвратить перевод производственных предприятий за границу.

Вызывающих недоумение и опасение вопросов, однако, остается по-прежнему много. Своими мыслями о плюсах и минусах налоговой реформы на Таллиннском бизнес-форуме поделятся представители как государственных учреждений, так и частных компаний.

Приглашаем и вас принять участие в этом масштабном мероприятии, где в числе прочего вы узнаете не только о налоговых, но и многих других важных изменениях, влияющих на предпринимательскую среду.

Информация и регистрация по ссылке: www.rup.ee/forum2018