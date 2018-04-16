Налоговые реформы-2018: что можно исправить?

Согласно прошлогоднему рейтингу международного исследовательского центра Tax Foundation, Эстония уже четвертый год подряд возглавляет топ стран Организации экономического сотрудничества и развития с наиболее дружелюбной налоговой системой. По сравнению, например, с соседней Латвией наше государство в плане налогообложения выглядит пока еще более привлекательным. О прочих нюансах эстонской налоговой системы пойдет речь на II таллиннском бизнес-форуме 22 мая 2018 года.
Тем не менее, изменения налоговой системы Эстонии в 2018 году вызвали шквал критики со стороны экспертов и недовольство местных жителей. В частности, начавшая действовать с начала текущего года новая, более сложная по сравнению с предыдущей система расчета не облагаемого подоходным налогом дохода вызвала крайне негативные отзывы, поскольку данная система сопряжена с риском возникновения нежданной обязанности работника по уплате подоходного налога. Кроме того, первоначально она затрагивала и все пенсии.
В то же время радует, что правительство признало некоторые опрометчивые решения и предприняло шаги по их изменению. Так, в Рийгикогу уже направлен на второе чтение законопроект по внесению поправок в Закон о подоходном налоге, чтобы исключить все пенсии из расчета нового не облагаемого налогом дохода. В конце прошлого года было решено также снизить ставки акциза на алкоголь, что должно предотвратить перевод производственных предприятий за границу.
Вызывающих недоумение и опасение вопросов, однако, остается по-прежнему много. Своими мыслями о плюсах и минусах налоговой реформы на Таллиннском бизнес-форуме поделятся представители как государственных учреждений, так и частных компаний.
Приглашаем и вас принять участие в этом масштабном мероприятии, где в числе прочего вы узнаете не только о налоговых, но и многих других важных изменениях, влияющих на предпринимательскую среду.
Информация и регистрация по ссылке: www.rup.ee/forum2018