На лезвии уголовной ответственности

В Эстонии действуют довольно жесткие требования к форме сделки. Например, если договор должен быть заключен в нотариальной форме, то предварительный договор также должен быть нотариальным, что ставит под сомнение действие договоров лизинга и бронирования, заключаемых при приобретении недвижимости.

Вопросы аннулирования договора, отказа и отступления от него тоже зачастую вызывают сложности. К примеру, нарушившему договор лицу лучше предоставить дополнительный срок для исполнения обязательства, поскольку в противном случае, как показывает судебная практика, отказ и отступление от договора могут оказаться ничтожными.

Большое внимание следует уделять и срокам, особенно истечению срока давности иска.

Нередко при общении с чиновниками предприниматели сталкиваются с уголовно-правовыми рисками. Поскольку в отличие от гражданского судебного производства действующая в Эстонии система уголовного производства не обеспечивает достаточной защиты прав, в этой области нужно проявлять чрезвычайную осторожность даже при кажущемся отсутствии рисков. Если в отношении чиновников осуществляется слежка, существует опасность, что следственные органы, вырвав произнесенные предпринимателем слова из контекста, могут посчитать их подозрительными.