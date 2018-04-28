Кому доверить составление отчетности?

Многие предприниматели вместо того, чтобы принять на работу бухгалтера, пользуются услугами коммерческих товариществ или предпринимателей-физических лиц, оказывающих бухгалтерские услуги. Что заставляет сделать их этот выбор? Чем они руководствуются?
Вероятно, объем бухгалтерской работы (особенно с учетом современных инфотехнологических возможностей) не столь велик, чтобы обеспечить полную занятость бухгалтера. Кроме того, не иметь трудовых отношений, накладывающих на работодателя ряд обременяющих обязанностей, причем не всегда простых — это уже определенный плюс.
Исключены заботы, связанные с поддержанием квалификации бухгалтера на должном уровне, с содержанием и обслуживанием бухгалтерской компьютерной программы и техники. Да и стоимость бухгалтерских услуг оказывается меньше, чем заработная плата бухгалтера с учетом всех необходимых налогов, затрат на оборудование рабочего места, приобретение необходимой техники и бухгалтерской программы и постоянных расходов на их содержание.