Кому доверить составление отчетности?

Только всегда ли качество бухгалтерских услуг оказывается на должном уровне? Надо ли объяснять, чем может обернуться для предпринимателя плохое качество этих услуг?

Вполне понятное желание предпринимателей заплатить за бухгалтерские услуги как можно меньше в комбинации с отсутствием специфического правового регулирования данного вида деятельности сказывается весьма негативно на рынке бухгалтерских услуг. Бухгалтерские компании гонятся за деньгами, что при низких расценках неизбежно сказывается на качестве их работы, естественно, отрицательно. А может, у оказывающих бухгалтерские услуги предприятий нет иного выхода? Может, им иначе не выжить? Поэтому предприниматель, стремящийся заплатить как можно меньше, оказывается в ситуации: сколько заплатил — столько и получи.

Где же выход? Пользоваться более дорогими услугами? Но всегда ли высокая цена гарантирует достойное качество? Увы, в этой сфере деятельности далеко не всегда. Ни для кого не секрет, что часто больше платят всего лишь тому, кто умеет продавать. А уметь продавать и качественно выполнять работу по ведению бухгалтерского учета — далеко не одно и то же.

Вот и получается порой, что обращение предпринимателей к услугам бухгалтерских компаний превращается в рискованную, потенциально опасную затею с труднопредсказуемым исходом. Как же добиться нужного результата с наименьшими, или лучше сказать — с наиболее разумными затратами?

Как правильно выбрать нужную компанию, оказывающую бухгалтерские услуги, что от нее можно получить, кто несет ответственность за правильность финансовой и налоговой отчетности? Да и существует ли она вообще, эта ответственность? Об этом и многом другом будет идти речь на Таллиннском бизнес-форуме, который состоится 22 мая 2018 года.

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