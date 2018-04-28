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28.04.2018, 16:35

Кому доверить составление отчетности?

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Стелла Здобных, присяжный аудитор ECOVIS Stella Audiitorbüroo
Стелла Здобных, присяжный аудитор ECOVIS Stella Audiitorbüroo
EST 2
Кому доверить составление отчетности?
rup.ee

Многие предприниматели вместо того, чтобы принять на работу бухгалтера, пользуются услугами коммерческих товариществ или предпринимателей-физических лиц, оказывающих бухгалтерские услуги. Что заставляет сделать их этот выбор? Чем они руководствуются?

Вероятно, объем бухгалтерской работы (особенно с учетом современных инфотехнологических возможностей) не столь велик, чтобы обеспечить полную занятость бухгалтера. Кроме того, не иметь трудовых отношений, накладывающих на работодателя ряд обременяющих обязанностей, причем не всегда простых — это уже определенный плюс.

Исключены заботы, связанные с поддержанием квалификации бухгалтера на должном уровне, с содержанием и обслуживанием бухгалтерской компьютерной программы и техники. Да и стоимость бухгалтерских услуг оказывается меньше, чем заработная плата бухгалтера с учетом всех необходимых налогов, затрат на оборудование рабочего места, приобретение необходимой техники и бухгалтерской программы и постоянных расходов на их содержание.

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Только всегда ли качество бухгалтерских услуг оказывается на должном уровне? Надо ли объяснять, чем может обернуться для предпринимателя плохое качество этих услуг?
Вполне понятное желание предпринимателей заплатить за бухгалтерские услуги как можно меньше в комбинации с отсутствием специфического правового регулирования данного вида деятельности сказывается весьма негативно на рынке бухгалтерских услуг. Бухгалтерские компании гонятся за деньгами, что при низких расценках неизбежно сказывается на качестве их работы, естественно, отрицательно. А может, у оказывающих бухгалтерские услуги предприятий нет иного выхода? Может, им иначе не выжить? Поэтому предприниматель, стремящийся заплатить как можно меньше, оказывается в ситуации: сколько заплатил — столько и получи.

Где же выход? Пользоваться более дорогими услугами? Но всегда ли высокая цена гарантирует достойное качество? Увы, в этой сфере деятельности далеко не всегда. Ни для кого не секрет, что часто больше платят всего лишь тому, кто умеет продавать. А уметь продавать и качественно выполнять работу по ведению бухгалтерского учета — далеко не одно и то же.
Вот и получается порой, что обращение предпринимателей к услугам бухгалтерских компаний превращается в рискованную, потенциально опасную затею с труднопредсказуемым исходом. Как же добиться нужного результата с наименьшими, или лучше сказать — с наиболее разумными затратами?

ТОП

Как правильно выбрать нужную компанию, оказывающую бухгалтерские услуги, что от нее можно получить, кто несет ответственность за правильность финансовой и налоговой отчетности? Да и существует ли она вообще, эта ответственность? Об этом и многом другом будет идти речь на Таллиннском бизнес-форуме, который состоится 22 мая 2018 года.

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