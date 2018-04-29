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29.04.2018, 11:25

Как избежать налоговые риски при заключении сделок?


Вахур Кивистик, присяжный адвокат Advokaadibüroo Hansalaw
Вахур Кивистик, присяжный адвокат Advokaadibüroo Hansalaw
EST 2
Maksud
MaksudFoto: Vida Press, Alamy Stock Photo

На сегодняшний день существует множество форм предпринимательской деятельности.

Если говорить о концерне, то, невзирая на вполне обычную для делового мира концепцию интересов концерна и вытекающие из этого доверительные отношения между руководителями входящих в концерн предприятий, Налогово-таможенный департамент зачастую с подозрением относится к сделкам между взаимосвязанными лицами, базирующимся на доверии.

Как же избежать и уменьшить экономические риски, вытекающие из подобных сделок, и каким образом защитить себя от чрезмерного энтузиазма налогового управляющего?

Приходите 22 мая на Таллиннский бизнес-форум, и вы получите ответы на эти вопросы.
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