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20.04.2018, 19:50

Два кита экономики Эстонии

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Каупо Реэде, руководитель отдела экономического развития Министерства экономики и коммуникаций
Каупо Реэде, руководитель отдела экономического развития Министерства экономики и коммуникаций
EST 1
Два кита экономики Эстонии
Таллиннский бизнес-форум

Для существования независимого и жизнеспособного государства необходимы два основных компонента: желание проживающего на его территории населения иметь свое государство, а также средства для содержания этого государства и повышения благосостояния (уровня жизни) населения.

Желание у населения есть, причем выражалось оно два раза: в 1918 и 1991 годах. Осталось найти средства.

Эстония — небольшое государство с открытой экономикой, у которого для повышения благосостояния населения существует только два пути: экспорт и иностранные инвестиции. Причина кроется в том, что мы не обладаем большим количеством природных богатств, которые можно было бы просто продать. Основные экспортируемые природные богатства — это древесина и изделия из древесины, а также сланцевые продукты (электроэнергия и масло).

Таким образом, благосостояние государства по большому счету зависит от экспортных предприятий. Следует понимать, что экспорт составляет около 80% от ВВП, и в свою очередь 70% от экспорта составляет промышленная продукция. Следовательно, мы должны больше внимания уделять развитию промышленности, чему есть и другие причины. По разным оценкам, одно рабочее место на промышленном предприятии создает от двух до четырех рабочих мест в сфере обслуживания.

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Одной из главных целей, сформулированных в основном документе развития нашего государства, программе конкурентоспособности ”Эстония 2020”, является увеличение добавочной стоимости как минимум до 80% от среднего показателя по Европейскому союзу. Если в сфере обслуживания эта цифра на данный момент составляет примерно 72%, то в промышленности она не достигает и 60%. То есть если мы хотим добиться своей цели, то должны делать ставку на увеличение добавочной стоимости именно в промышленном секторе. Обычно добавочную стоимость можно повысить двумя способами: оптимизацией производства и продажей дорогих товаров и услуг.

ТОП

С другой стороны, мы должны учитывать старение населения и сокращение трудоспособного населения. Тем самым, оптимизация процессов неизбежна. Для этого на промышленных предприятиях Эстонии необходимо провести автоматизацию и дигитализацию (другими словами, осуществить промышленную революцию Industry 4.0). Для продажи товаров с большей добавочной стоимостью необходимо заниматься развитием технологий и продукции.
Более подробно о стратегических перспективах в экономическом развитии Эстонии вы узнаете на Таллиннском бизнес-форуме, который состоится 22 мая.

Зарегистрироваться на форум можно здесь: http://rup.ee/forum2018/

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