Два кита экономики Эстонии

Для существования независимого и жизнеспособного государства необходимы два основных компонента: желание проживающего на его территории населения иметь свое государство, а также средства для содержания этого государства и повышения благосостояния (уровня жизни) населения.

Желание у населения есть, причем выражалось оно два раза: в 1918 и 1991 годах. Осталось найти средства.

Эстония — небольшое государство с открытой экономикой, у которого для повышения благосостояния населения существует только два пути: экспорт и иностранные инвестиции. Причина кроется в том, что мы не обладаем большим количеством природных богатств, которые можно было бы просто продать. Основные экспортируемые природные богатства — это древесина и изделия из древесины, а также сланцевые продукты (электроэнергия и масло).

Таким образом, благосостояние государства по большому счету зависит от экспортных предприятий. Следует понимать, что экспорт составляет около 80% от ВВП, и в свою очередь 70% от экспорта составляет промышленная продукция. Следовательно, мы должны больше внимания уделять развитию промышленности, чему есть и другие причины. По разным оценкам, одно рабочее место на промышленном предприятии создает от двух до четырех рабочих мест в сфере обслуживания.