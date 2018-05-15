15.05.2018, 12:49

Будущее начинается уже сегодня…

 (3)
…а до Таллиннского бизнес-форума осталось всего несколько дней!!!
rus.delfi.ee
EST 2
Будущее начинается уже сегодня…
rup.ee

Главной темой на очередном форуме, который пройдет 22 мая, будут изменения в налоговой системе. Но говорить мы будем, конечно, не только об этом.

Знаете ли вы, что:

  • Новый регламент Европейского союза о защите физических лиц при обработке персональных данных принесет с собой целый ряд изменений?
  • Детальная информация нужна банкам для обеспечения безопасности счетов и препятствования деятельности мошенников, а значит — для защиты клиентов от финансового ущерба?
  • Обращение предпринимателей к услугам бухгалтерских компаний превращается порой в рискованную, потенциально опасную затею с труднопредсказуемым исходом?
  • В отличие от гражданского судебного производства действующая в Эстонии система уголовного производства не обеспечивает достаточной защиты прав, в этой области нужно проявлять чрезвычайную осторожность даже при кажущемся отсутствии рисков?
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Эти и многие другие вопросы, затрагивающие деятельность предпринимателей, будут освещаться на форуме. Предупрежден — значит вооружен. Выступающие на мероприятии специалисты, политики и эксперты помогут встретить уже вступившие в силу и будущие изменения ”во всеоружии”.

Приходите и примите участие в живом общении, задайте интересующий вас вопрос знатокам, выразите свое мнение — быть может, так вы посодействуете улучшению предпринимательской среды в нашем государстве.

Добро пожаловать на Таллиннский бизнес-форум!

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