Будущее начинается уже сегодня…

Главной темой на очередном форуме, который пройдет 22 мая, будут изменения в налоговой системе. Но говорить мы будем, конечно, не только об этом.

Знаете ли вы, что:

Новый регламент Европейского союза о защите физических лиц при обработке персональных данных принесет с собой целый ряд изменений?

Детальная информация нужна банкам для обеспечения безопасности счетов и препятствования деятельности мошенников, а значит — для защиты клиентов от финансового ущерба?

Обращение предпринимателей к услугам бухгалтерских компаний превращается порой в рискованную, потенциально опасную затею с труднопредсказуемым исходом?

В отличие от гражданского судебного производства действующая в Эстонии система уголовного производства не обеспечивает достаточной защиты прав, в этой области нужно проявлять чрезвычайную осторожность даже при кажущемся отсутствии рисков?

Эти и многие другие вопросы, затрагивающие деятельность предпринимателей, будут освещаться на форуме. Предупрежден — значит вооружен. Выступающие на мероприятии специалисты, политики и эксперты помогут встретить уже вступившие в силу и будущие изменения ”во всеоружии”.

Приходите и примите участие в живом общении, задайте интересующий вас вопрос знатокам, выразите свое мнение — быть может, так вы посодействуете улучшению предпринимательской среды в нашем государстве.

Добро пожаловать на Таллиннский бизнес-форум!