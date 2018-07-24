Звонки в Эстонию от мошенников из Самоа: сколько человек решили взять трубку или перезвонить

По сообщению Tele2, ни один из клиентов предприятия не стал жертвой массовых звонков мошенников с самоанских номеров и не перезвонил.

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, клиенты Tele2 приняли 60 поступивших из Самоа звонков мошенников. "В то же время статистика исходящих звонков показывает, что все-таки никто не перезвонил, чему сопутствовал бы значительный финансовый ущерб", — сказала Селиов.

"Осведомленность эстоноземельцев выросла. Еще год назад всегда кто-нибудь попадался на удочку таких звонков. Формула данного мошенничества такая, что где-то на островах зарегистрирован платный номер с очень высокой ценой, с которого делается неотвеченный звонок. Цель мошенников в том, чтобы человек перезвонил на платный номер. Сейчас, к счастью, наоборот, понесли ущерб сами мошенники", — сказала Селиов.

"Если человек знает, что у него нет ни одного знакомого, путешествующего в этом регионе, то мы советуем не отвечать на эти звонки, потому что речь может идти о мошеннической схеме", — предупредила Селиов.

В выходные многим пользователям эстонских мобильных номеров, вне зависимости от оператора, поступили подозрительные звонки из Самоа.