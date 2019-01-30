Зрительские предпочтения подтверждают: телевизор по-прежнему является альфой и омегой в эстонских домах

Только телевизором пользуется чуть менее 3/4 населения Эстонии, среди молодежи (18-29) эта доля составляет 65%, а в самой старшей возрастной группе (старше 65 лет) – 83%. Четверть опрошенных, наряду с телевизором, время от времени потребляет различный контент посредством смарт-устройств.

"Вместе с тем, говоря о потреблении контента в желаемое время, примечательно, что девять людей из десяти всё же предпочитают смотреть программы на большом экране, и в данном случае между возрастными группами отсутствуют существенные различия, – отметил Андрус Хийепуу. – Бесспорно, свою роль в этом играет превращение телевизора в часть смарт-устройства и постоянное увеличение количества высококачественного контента, так что зритель уже не зависит от четко сформированных пакетов или каналов".

По словам Хиейпуу, использование нескольких устройств наряду с телевизором указывает на то, что доступность качественного мобильного интернета и совместимость устройств позволяют людям потреблять мультимедийный контент в любое время и в любом месте.

"Маленький экран, тем не менее, служит развлекательным средством в общественном транспорте или в кафе, в то время как самые яркие впечатления ты всё равно получаешь дома за просмотром блокбастеров или любимых сериалов на большом экране в кругу семьи или в компании друзей, – сказал член правления Elisa. – Какой-нибудь современный клип или опубликованное другом в соцсети видео из отпуска можно посмотреть и на шестидюймовом экране, однако лучшим местом, чтобы насладиться леденящим кровь скандинавским криминальным сериалом или сделанным на экшен-камеру фильмом из отпуска, является и останется диван в гостиной с аппетитными закусками".

КАК ВЫ В ОСНОВНОМ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР?

71% - только по телевизору

25% - в основном по телевизору, но иногда и на смарт-устройстве

2% - всё время на нескольких устройствах

2% - в основном на смарт-устройстве

Источник: Norstat

Исследовательская компания Norstat изучала зрительские предпочтения населения Эстонии с 3 по 10 декабря прошлого года, в рамках исследования было опрошено 303 человека.