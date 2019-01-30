30.01.2019, 07:50

Зрительские предпочтения подтверждают: телевизор по-прежнему является альфой и омегой в эстонских домах

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rus.delfi.ee
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Noorte ajaveetmise viisid
Noorte ajaveetmise viisidFoto: Anni Õnneleid

Проведенное компанией Norstat исследование телевизионной аудитории подтвердило: несмотря на то, что многочисленные гаджеты и различные платформы получили теплый прием у потребителей, лидирующую позицию в зрительских привычках всех возрастных групп по-прежнему занимает телевизор в гостиной, говорится в пресс-релизе.

"Подобно тому, как в первые годы массового распространения телевидения пророчили исчезновение радио, сейчас, когда стремительно набирают популярность интернет и смарт-устройства, то же самое говорят о телевизоре, однако, проанализировав связанные с обоими потребительские тенденции, можно утверждать, что ни радио, ни телевидению исчезновение не грозит, а с телевизором наблюдается прямо противоположная ситуация – он по-прежнему занимает почетное место в наших гостиных как домашний центр развлечений", – заявил член правления Elisa Андрус Хийепуу.

По данным проведенного Norstat опроса, 56% населения Эстонии ежедневно смотрит телевизор 1-3 часа, а 27% респондентов проводят перед телевизором более трех часов. Большинство заядлых телезрителей, как и ожидалось, принадлежат к возрастной группе от 40 лет и старше (около трети), однако и в более молодых возрастных группах примерно 1/5 смотрит телевизор больше трех часов в день.

"Технологический прогресс, различные устройства и решения действительно изменили паттерн зрительских предпочтений, и всё более важную роль играет потребление контента в желаемое время или на желаемой платформе, то есть просмотр в записи, а также, например, пользование Youtube и стриминговыми услугами", – проанализировал зрительское поведение Хийепуу.

Только телевизором пользуется чуть менее 3/4 населения Эстонии, среди молодежи (18-29) эта доля составляет 65%, а в самой старшей возрастной группе (старше 65 лет) – 83%. Четверть опрошенных, наряду с телевизором, время от времени потребляет различный контент посредством смарт-устройств.

"Вместе с тем, говоря о потреблении контента в желаемое время, примечательно, что девять людей из десяти всё же предпочитают смотреть программы на большом экране, и в данном случае между возрастными группами отсутствуют существенные различия, – отметил Андрус Хийепуу. – Бесспорно, свою роль в этом играет превращение телевизора в часть смарт-устройства и постоянное увеличение количества высококачественного контента, так что зритель уже не зависит от четко сформированных пакетов или каналов".

По словам Хиейпуу, использование нескольких устройств наряду с телевизором указывает на то, что доступность качественного мобильного интернета и совместимость устройств позволяют людям потреблять мультимедийный контент в любое время и в любом месте.

"Маленький экран, тем не менее, служит развлекательным средством в общественном транспорте или в кафе, в то время как самые яркие впечатления ты всё равно получаешь дома за просмотром блокбастеров или любимых сериалов на большом экране в кругу семьи или в компании друзей, – сказал член правления Elisa. – Какой-нибудь современный клип или опубликованное другом в соцсети видео из отпуска можно посмотреть и на шестидюймовом экране, однако лучшим местом, чтобы насладиться леденящим кровь скандинавским криминальным сериалом или сделанным на экшен-камеру фильмом из отпуска, является и останется диван в гостиной с аппетитными закусками".

КАК ВЫ В ОСНОВНОМ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР?

71% - только по телевизору

25% - в основном по телевизору, но иногда и на смарт-устройстве

2% - всё время на нескольких устройствах

2% - в основном на смарт-устройстве

Источник: Norstat

Исследовательская компания Norstat изучала зрительские предпочтения населения Эстонии с 3 по 10 декабря прошлого года, в рамках исследования было опрошено 303 человека.

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