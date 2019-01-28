"Золотые" визы и паспорта: как страны ЕС торгуют своим гражданством

В среду, 23 января, Еврокомиссия впервые обнародовала доклад на тему предоставления гражданства и вида на жительство в ЕС в обмен на инвестиции. Выводы исследования стали поводом для беспокойства, подчеркнули еврокомиссары Вера Юрова и Димитрис Аврамопулос в Брюсселе. На сегодняшний день три государства — Мальта, Кипр и Болгария — открыто торгуют своим гражданством, а 20 из 28 стран-членов ЕС предлагают получить постоянный вид на жительство в обмен на инвестиции разного масштаба.

Торговать визами и гражданством в ЕС не запрещено

"Эти страны продают не только свое гражданство, но и гражданство всего Евросоюза", — заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. В Еврокомиссии выразили сомнения в том, что в отношении всех инвесторов, получивших гражданство и вид на жительство в ЕС в последние годы, были проведены тщательные проверки.

"Не исключено, что (в некоторых случаях мы имеем дело — Ред.) с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, ведь некоторые страны не требуют предоставить доказательства законности происхождения средств, потраченных на приобретение гражданства или инвествизы", — пояснила Юрова. "Хотя по закону членам ЕС и не запрещено торговать своим гражданством, мы не можем просто сидеть, сложа руки", — отметила еврокомиссар.

Предоставление гражданства и выдача виз и видов на жительство — личное дело каждого государства ЕС: общеевропейских правил, регулирующих эти вопросы, не существует. "Проблема заключается в том, что нам неизвестно точное число видов на жительство, выданных по так называемой схеме "золотых виз", — отметил Димитрис Аврамопулос и призвал членов ЕС предоставить Брюсселю соответствующие данные.

10 млн евро за гражданство Австрии

Международные организации "Transparency International" и "Global Witness" недавно подсчитали, что за последние десять лет в ЕС было продано около 100 тысяч "золотых виз" и шести тысяч паспортов.

Лидерами в этом отношении стали Испания, Кипр, Португалия и Великобритания. В частности, Кипр выручил таким способом 4,8 млрд евро: торговля гражданством расцвела на острове, главным образом, после финансового кризиса, сильно ударившего по кипрской экономике.

В своем докладе Еврокомиссия впервые признает, что подобные схемы влекут за собой существенные риски. К примеру, кипрским гражданством предположительно обзавелись и многие российские бизнесмены с сомнительной репутацией. "Мы хотели бы знать имена тех, кто находится в ЕС", — отметила еврокомиссар Юрова.

Фальшивые свидетельства о наличии болгарских корней

В международной организации "Global Witness" положительно оценивают то, что в ЕС намерены ужесточить контроль над схемами по предоставлению "золотых" паспортов и виз. "Для бизнеса по торговле "золотыми визами" теперь настанут трудные времена", — надеется представитель организации Наоми Херст.

При этом она отмечает, что в своем докладе Еврокомиссия все же не призывает страны ЕС к конкретным действиям. По словам Херст, члены ЕС должны последовать примеру Болгарии и временно приостановить свои программы выдачи "золотых виз". Ранее для получения болгарского гражданства необходимо было инвестировать в экономику страны не менее 1 млн левов (около 500 тысяч евро).

А в октябре 2018 года в Болгарии раскрыли схему, в которой предположительно были задействованы высокопоставленные чиновники страны: в прокуратуре полагают, что они за взятки выдавали македонцам, албанцам и украинцам поддельные свидетельства о болгарском происхождении, позволяющие им получить гражданство ЕС. В Еврокомиссии надеются, что болгарские власти сделают все для борьбы с коррупцией такого рода.

Что же касается Германии, то здесь не выдают ни "золотых" видов на жительство, ни паспортов, отмечается в докладе Еврокомиссии. Однако любой иностранец все еще может претендовать на ВНЖ при определенных условиях — для этого ему нужно стать основателем или главой зарегистрированного на территории ФРГ предприятия. При этом требования о минимальной сумме вложений здесь больше не существует.