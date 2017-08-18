18.08.2017, 18:45

Золото подорожало до максимума с ноября 2016 года


Интерфакс
EST
Золото подорожало до максимума с ноября 2016 года
Shutterstock

Цена золота выросла в пятницу до максимума с ноября прошлого года, превысив $1300 за тройскую унцию. Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,9%, до $1304,3 за унцию.

Золото дорожает из-за высокого спроса на защитные активы, вызванного терактами в Каталонии и опасениями, что президенту США Дональду Трампу не удастся реализовать обещанные масштабные реформы из-за противодействия Конгресса.

Серебро с немедленной поставкой подорожало на 0,9%, до $17,19 за унцию, платина выросла в цене на 1,3%, палладий — на 1%.

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