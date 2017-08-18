Золото подорожало до максимума с ноября 2016 года

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Цена золота выросла в пятницу до максимума с ноября прошлого года, превысив $1300 за тройскую унцию. Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,9%, до $1304,3 за унцию.