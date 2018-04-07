07.04.2018, 19:31

"Золотая" версия WhatsApp под названием WhatsApp Plus оказалась странным арабским вирусом


rus.DELFI.lv
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"Золотая" версия WhatsApp под названием WhatsApp Plus оказалась странным арабским вирусом
kuvatõmmis

В соцсетях, на форумах и комментариях на разных площадках в Сети проходит массированная "рекламная" компания "новой улучшенной версии" WhatsApp под названием WhatsApp Plus. Пользователей заманивают золотым логотипом и такими функциями, как запуск четырех учетных записей одновременно, скрытие уведомления о наборе сообщения и уведомления о прочтении и прочими.

После его установки приложение в обязательном порядке заявляет, что ему надо обновиться и перенаправляет пользователя на некий сайт с арабской вязью, где предлагает скачать новую версию. Если ее установить и запустить, то окажется, что пользователь имеет дело с обычным WhatsApp.

Правда, одновременно на смартфоне окажется Android/PUP.Riskware.Wtaspin.GB — зловредная программа, которая в состоянии красть и перенаправлять невесть куда персональную информацию (личные данные, фотографии, сообщения и т.д.). Это не критически опасный вирус (из тех, что, например, блокируют смартфон, и просят потом выкуп), но и ничего хорошего от него тоже ждать не приходится.

Тем более, что никаких обещанных в "золотой" версии чудо-функций, в WhatsApp Plus на самом деле нет.

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