Знак дружественного к семье работодателя желают получить 66 работодателей

Заявки на получение знака дружественного к семье работодателя подали 66 работодателей. В их числе больше всего было работодателей из сферы финансов и ИТ-услуг, немногим меньше было промышленных предприятий.

Из 66 поступивших ходатайств в первый этап комиссия выбрала 40 работодателей, которые пройдут специальную программу, в ходе которой работодатели будут проконсультированы по вопросам создания дружественных к семье возможностей.

”Большой интерес работодателей к созданию дружественных к семье возможностей и к получению соответствующего знака подтверждает, что работодатели ценят пожелания работников и их потребности в совмещении рабочей и семейной жизни”, — пояснила главный специалист отдела детей и семей Министерства социальных дел Лаура Вийлуп.

82% кандидатов на получение знака дружественного к семье работодателя находятся в Харьюском уезде. Почти половина работодателей-кандидатов — это организации среднего размера, в которых работает 50-250 человек. Крупных предприятий с более чем 250 работниками среди кандидатов было 24%.

”Все выбранные для участия в программе работодатели сделали первый и очень важный шаг в направлении создания более дружественной к семье организационной культуры. Работник может быть уверен в том, что работодатели, которые пройдут программу и получат знак дружественного к семье работодателя бронзового, серебряного или золотого уровня, будут предоставлять своим работникам лучшие условия труда, чем раньше”, — рассказала Лаура Вийлуп.

На получение разработанного Министерством социальных дел в сотрудничестве с партнерами знака дружественного к семье работодателя могли претендовать все работодатели как из государственного, третьего, так и из частного секторов. Для получения знака работодатели должны пройти долговременную программу, в ходе которой работодатели будут оцениваться и получать консультации по созданию дружественных к семье возможностей, а в конце программы работодатели будут награждены знаком дружественного к семье работодателя.