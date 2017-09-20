Знаете ли вы, сколько подоходного налога будет брать с вас государство в следующем году?

Начало 2018 года принесет наделавшее много шума изменение подоходного налога, о котором многие люди начнут думать только когда в 2019 году нужно будет декларировать доход — ежемесячный не облагаемый подоходным налогом минимум повысится со 180 евро до 500 евро. Если до сих пор вы, может быть, привыкли получать с декларации о доходах деньги обратно, то с новым налоговым изменением может случиться, что придется наоборот доплачивать.

Для того, чтобы налоговое изменение не стало для многих сюрпризом, Naistekas попросил создателя клуба женщин-инвесторов Кристи Сааре ответить на вызывающие беспокойство вопросы.

Если человек получает среднюю зарплату и других доходов нет, то как повлияет на него изменение?

По данным Департамента статистики, во втором квартале средняя зарплата составляла 1242 евро. Поскольку по новому налоговому изменению не облагаемый подоходным налогом минимум в 500 евро могут использовать те люди, чей доход ниже 1200 евро, то получающий среднюю зарплату может ежемесячно рассчитывать на немного меньшее освобождение от налога. Если я правильно считаю в уме, то ежемесячный не облагаемый налогом минимум при средней зарплате будет где-то 470-475 евро. Это означает, что если в начале следующего года вы напишете заявление на работе, хотите ли вы учета не облагаемого налогом минимума, то если вы напишете в заявлении 500 евро, декларируя доход за 2019 год, вы должны будете вернуть немного денег государству.

А если предстоит продажа унаследованной квартиры или я время от времени зарабатываю дополнительные деньги случайными работами?

Самое большое изменение, которое делает возможным повышение не облагаемого подоходным налогом минимума, и есть в том, что если раньше не облагаемый налогом минимум рассчитывали только по зарплате, то теперь в расчет взят весь облагаемый подоходным налогом доход, который вы зарабатываете. Это означает, что если вы целый год получаете среднюю зарплату и, глядя только на зарплату, вы имели бы право получать ежемесячно 475 евро не облагаемого налогом дохода, то если вы продаете, например, квартиру, на которой зарабатываете 20 000 евро, вы лишаетесь права на не облагаемый подоходным налогом минимум, потому что годовой доход больше 25 200 евро. Если же вы ежемесячно зарабатываете, например, пару десятков евро дополнительного дохода случайными работами, то и это будет уменьшать не облагаемый подоходным налогом минимум.

Если раньше было возможно получить с декларации о доходах деньги обратно, то впредь я точно буду доплачивать?

Впредь тоже возможно получить с декларации о доходах деньги обратно, но для этого нужно думать о своих доходах больше, чем сейчас. Если раньше подать заявление о не облагаемом подоходным налогом минимуме было просто — вы либо подавали заявление, либо нет, то теперь у вас вдобавок к подаче или неподаче заявления есть возможность решать, насколько большую сумму вы хотите, чтобы работодатель учитывал. В случае предыдущего примера, если вы получающий среднюю зарплату человек, у которого нет других доходов, то если вы подаете заявление, чтобы работодатель учитывал не облагаемый подоходным налогом минимум в 500 евро, декларируя доход, вы должны возвращать деньги. Если же вы подаете заявление, чтобы работодатель учитывал не облагаемый подоходным налогом минимум в 450 евро, то, декларируя доход, вы получаете небольшую сумму обратно.

Интервью полностью читайте в Naistekas.