22.08.2018, 17:31

Злоключения на борту Nordica: сначала рейс задержался, а потом стюардессе стало плохо

 (13)
rus.delfi.ee
EST 4
Lennukid lennujaamas
Lennukid lennujaamasFoto: Andres Putting

Пассажирка Nordica рассказала, как в понедельник ее рейс задержался, а на инструктаже по спасательным жилетам стюардессе стало плохо.

”Многие должны были лететь из Вены дальше, и опоздали. Мы долго ждали в самолете. Туалет у кокпита не работал”, — рассказала женщина.

Глава службы проектов и внутренней коммуникации отдела маркетинга Nordica Моника Орас подтвердила, что рейс Таллинн-Вена 20.08 опоздал на 1 час и 17 минут в связи с запоздалой сменой члена экипажа и принесла свои извинения. ”Nordica компенсирует все причиненные опозданием неудобства”, — заверила она.

”Мы отправили самолет на дополнительное обслуживание и сейчас туалет работает нормально. Со стюардессой, которая пожаловалась на плохое самочувствие, тоже все хорошо”, — добавила Орас.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Таллинне 13-летнего подростка на ходу вытолкнули из трамвая, он ударился головой и потерял память

22.08.2018
Вчера около девяти часов вчера в Таллинне из трамвая на ходу выпал 13-летний Сандер и ударился головой о металлическое ограждение. Мальчик ничего об инциденте не помнит.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ| Таллинн накрыла "Танцевальная волна"! Группа "Вирус" передает читателям Delfi привет

22.08.2018
Сегодня, 22 августа, на Певческом поле проходит музыкальный фестиваль "Танцевальная волна". На месте - самые известные российские артисты, такие как Вера Брежнева, Serebro, Юлия Волкова и многие другие.
Подробнее



АРХИВНЫЕ ФОТО И ГРАФИК: Криминальная Эстония 90-х

22.08.2018
Уголовники слетались в Эстонию 1990-х как мухи на липкую ленту. Криминальный авторитет Николай Таранков создал общак, который, если оперировать современными понятиями, представлял собой симбиоз Фонда развития предпринимательства и Кассы по безработице для преступников, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Младший из братьев, обвиняемых в двойном убийстве в ночном клубе Poseidon: я убил в целях самообороны

22.08.2018
По судебному делу о двойном убийстве в ночном клубе Poseidon свои показания дал еще один обвиняемый, Стен Круузимяги (37), который утверждает, что убил Сергея Перманова (37) в целях самообороны, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

Песков: о компенсациях странам Прибалтики не может идти и речи

22.08.2018
Москва не согласна с применением термина ”оккупация” к периоду нахождения государств Прибалтики в составе Советского Союза и считает невозможным говорить о каких-либо компенсациях, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Подробнее

Погибший ночью под колесами трамвая мотоциклист не имел водительских прав

22.08.2018
В ночь на среду в 00:20 в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Винеэри произошло тяжкое ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Полиция сообщила, что погибший — 31-летний мужчина, не имевших водительских прав.
Подробнее

Vopak выставила на продажу нефтяной терминал в Мууга

22.08.2018
Нидерландская компания-оператор нефтяных и химических терминалов Vopak сообщила о намерении продать свои нефтяные терминалы в Альхесирасе, Амстердаме, Гамбурге и Таллинне, если сделки о продаже удастся заключить на выгодных условиях.
Подробнее

Tout à une fin. О плюсах и минусах запрета смартфонов в школах

22.08.2018
Парламент Франции принял закон, запрещающий использование мобильных телефонов в младшей и средней школе. Напряглись все: разработчики игр (кто теперь будет играть?), учителя (как занять детей на переменах?), родители (как же я позвоню Жаку после обеденной перемены?), ну и сами ученики (как же мы без смартфонов?) Только Макрон улыбается, обещал — сделал.
Подробнее