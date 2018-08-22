Злоключения на борту Nordica: сначала рейс задержался, а потом стюардессе стало плохо

”Многие должны были лететь из Вены дальше, и опоздали. Мы долго ждали в самолете. Туалет у кокпита не работал”, — рассказала женщина.

Глава службы проектов и внутренней коммуникации отдела маркетинга Nordica Моника Орас подтвердила, что рейс Таллинн-Вена 20.08 опоздал на 1 час и 17 минут в связи с запоздалой сменой члена экипажа и принесла свои извинения. ”Nordica компенсирует все причиненные опозданием неудобства”, — заверила она.

”Мы отправили самолет на дополнительное обслуживание и сейчас туалет работает нормально. Со стюардессой, которая пожаловалась на плохое самочувствие, тоже все хорошо”, — добавила Орас.