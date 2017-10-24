Зимы не миновать: в некоторых шиномонтажках очереди растянулись до ноября

Синоптики обещали, что в середине или второй половине недели в Эстонию придет зима, в связи с чем в шиномонтажных мастерских начался сезонный ажиотаж. В самых популярных из них на ближайшие недели свободных мест уже нет.

Называющая себя самой большой шиномонтажкой страны Rehvitakso может предложить время на предстоящее воскресенье. Замена шин обойдется в зависимости от машины от 28 до 60 евро.

Согласно системе бронирования Rehvid.com, ближайшее время есть только на следующей неделе, да и далее график довольно плотный. На сайте Rehvid Pluss предлагается дополнительное вечернее время по цене в 1,5 раза выше обычной. Первые же ”окна” по нормальной цене наблюдаются лишь в ноябре.

В Amserv auto в Таллинне поменять покрышки ранее ноября также не получится, в Тарту придется ждать до следующего вторника, в Пярну — до первых чисел ноября. В Таллинне работа будет стоить 44-49 евро, в Тарту — 49-59, в Вильянди и Пайде — 39, в Пярну — 60 евро.