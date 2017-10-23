Зимнее время принесет изменения в расписание поездов Elron

В связи с переходом на зимнее время изменится расписание движения поездов Elron. Изменения вызваны изменениями в расписании движения международных пассажирских поездов.

Начиная с воскресенья, 29 октября, изменения произойдут в расписании движения поездов как в восточном, западном, юго-восточном, так и юго-западном направлении, сообщает Elron. Самое значительное изменение касается вечернего рейса № 227 Нарва-Таллинн, который будет по сравнению с сегодняшним днем отправляться чуть более чем на час позже, стартуя из Нарвы в 19:32 (до сих пор 18:18). Вновь в расписании можно найти послеобеденные рейсы № 714 и 717, а также вечерний рейс № 726 в Пяэскюла.

В западном направлении ремонтные работы на участке Васалемма-Рийсипере будут продолжены до 10 ноября. По рабочим дням на линии Таллинн-Рийсипере в обоих направлениях три рейса на участке Кейла-Рийсипере замещены автобусами. В выходные дни – 29 октября, а также 4 и 5 ноября на том же участке на линии Таллинн-Рийсипере автобусами будут замещены все рейсы.

Точные расписания можно найти на домашней странице Elron http://elron.ee/avaleht/soiduplaan/.

В связи с корректировкой расписания будут изменены также пути отправления для части рейсов, как с Балтийского вокзала, так и с Тартуского вокзала.

Более подробную информацию можно найти на домашней странице Elron http://elron.ee/peatused/ .