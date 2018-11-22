Зима в окно стучится: цены на дрова взвились кострами и прожигают дыры в карманах замерзающих(4)
В этом году значительно выросли цены на отопительные материалы. В том числе бьют все рекорды и самые обычные дрова.
В этом году значительно выросли цены на отопительные материалы. В том числе бьют все рекорды и самые обычные дрова.
Продавец дров из Вильянди Арви поведал, что хотя цены на его продукцию гораздо выше, чем год назад, сейчас материал активно скупают, и скоро он закончится.
”Народ понимает, что цена не снизится. А зима — уже на пороге”, — поведал Арви.
Ольховое полено в 30 см, например, смели по 55 евро. Позавчера остался сорт похуже — 50 см, тоже ольха. Продавец отдал его по 45.
Tallinna Kütteladu — самый крупный продавец материалов а Эстонии. Его директор Маркус Морель поведал, что больше всего в ходу брикеты, пеллеты и гранулы.
Сильно снизился спрос на торфяной брикет. В Эстонии его больше не производят, все, что есть на нашем рынке — или из Украины, или из Белоруссии. Но цена на его транспортировку велика, и это сказывается на конечной стоимости.
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