С начала 2017 года в силу вступят принятые парламентом решения, которые существенно изменят будни безработного в Финляндии, пишет Yle.

Выплата привязанного к зарплате пособия сократится до 400 дней

Для большинства безработных выплата пособия, привязанного к размеру зарплаты, сократится с нынешних 500 до 400 дней. Если трудовой стаж безработного насчитывает максимум 3 года, то выплата пособия сократится до 300 дней. Граждане старше 58 лет будут по-прежнему получать привязанное к зарплате пособие в течение 500 дней.

Отказаться от предложенной работы будет все сложнее

Ужесточится также обязанность принимать предложенное биржей труда рабочее место. После трех месяцев так называемой защиты квалификации (ammattitaitosuoja) у безработного больше не будет веских причин для того, чтобы отказываться от предложенных вакансий. Причиной для отказа также не сможет служить аргумент, что зарплата после вычета налогов окажется меньше пособия по безработице.

Отказ от предложенной вакансии будет караться прекращением выплаты пособия на карантинный срок в 90 дней. Нынешний срок составляет 60 дней.

Также пособие не будет выплачиваться в том случае, если человек уволится с работы, расположенной на расстоянии более 80 км, на дорогу до которой уходит самое большее 3 часа в день. С помощью этих мер людей поощряют держаться за свое рабочее место, пусть даже и расположенное далеко от дома.

Стартовый капитал будет выплачиваться ровно год

Стартовый капитал, предназначенный в помощь начинающим предпринимателям, отныне будет выплачиваться на протяжении года, а не 18 месяцев, как раньше.