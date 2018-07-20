20.07.2018, 12:53

Животное стоит столько же, сколько человек? Поездка с питомцем в автобусе может вылиться в настоящее приключение

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Лийза Ребане
Лийза Ребане
EST
Животное стоит столько же, сколько человек? Поездка с питомцем в автобусе может вылиться в настоящее приключение
Lemmiklooma veo eest küsib mõni bussifirma eraldi raha, isegi kui loom mahub sülle.Foto: Jassu Hertsmann

Закон об общественном транспорте позволяет пассажиру бесплатно взять собой своего питомца (”мелкое животное”), если он находится в специальной клетке, переноске или облачен в намордник или короткий поводок. Некоторые перевозчики, однако, трактуют этот пункт закона по-своему и все равно спрашивают с клиентов деньги, пишет Eesti Päevaleht.

Так, например, при путешествии с Lux Express для домашних животных нужно покупать отдельный билет. При этом, правда, фирма предлагает скидку в 40% и животное получает отдельное место. Получается, что питомец путешествует по той же цене, что и ВИП-клиент Lux Express.

По словам руководителя клиентской службы Lux Express Пауля Кристьяна Лилье, закон неоднозначен, поскольку относит домашних животных к багажу. ”Вопрос заключается в субъективной оценке того, какое животное считать мелким. Также данное пассажиру право не накладывает обязательств на перевозчика, если другие законы и условия не соблюдены”, — поясняет он, имея ввиду исходящие из закона о дорожном движении требования по безопасности.

По его словам, безопасным можно считать перевозку животного в подходящей ему по размеру клетке, пристегнутой ремнем безопасности. Для этого фирма и предлагает животному отдельное место. ”Для обеспечения того, чтобы пассажир мог ехать со своим питомцем максимально безопасно и не мешать другим пассажирам, мы и предлагаем возможность купить дли животного место со скидкой. Люди ведь, передвигаясь на машине, в целях сохранения свой жизни пользуются снаряжением безопасности. Так как животное само не в состоянии пристегнуться и поставить свою клетку на место, то за его безопасность отвечает человек”.

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По словам представителя Taisto Яна Ландрат, в их автобусах действует такой порядок, что если в автобус хочет войти пассажир с животным, водитель с целью определения наличия или отсутствия прописанного в законе раздражающего фактора должен спросить у других пассажиров, не будет ли им это мешать. ”Если кому-то из пассажиров или водителю, вне зависимости от причины, не походит нахождение рядом с животным в одном пространстве (например, из-за аллергии) и ситуацию нельзя решить путем рокировки мест, то с животным, к сожалению, в автобус зайти будет нельзя, даже если человек уже купил билет”, — сказал Ландрат.

Если пассажир путешествует с мелким животным и всю дорогу держит его на руках или если оно помешается под сиденье, то отдельного билета в автобусах Taisto покупать не надо. Но если животное занимает целое сиденье и никто другой уже туда сесть не может, то придется приобретать отдельный билет.

”Поскольку животное не должно мешать движению в проходе автобуса, то оно должно помещаться под или рядом с сиденьем пассажира. Во время езды животное запрещается держать незафиксированным или просто класть его на сиденье. У собак должен быть намордник и ошейник. Если наличие намордника невозможно, то животное следует перевозить в специальной переноске или сумке”.

Не берет денег за перевозку питомцев и Go Bus. ”Собаки должны находиться на коротком поводке и в наморднике. Не разрешено перевозить больных животных и тех, кто может подвергнуть опасности здоровье или жизнь других пассажиров”, — написано на сайте компании.

Разрешается переводить только одно животное. Оно само и его клетка должны быть чистыми. Пассажир отвечает за то, чтобы животное не мешало пассажирам и не нанесло какого-нибудь другого урона. При этом Go Bus строго-настрого запрещает размещать животных на пассажирских сиденьях. Это разрешается делать лишь в исключительных случаях и с согласия водителя, при условии обеспечения чистоты и сохранности сиденья.

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