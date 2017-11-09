Живая рыба на прилавке шокировала отправившуюся за мясом женщину с ребенком

Посетительница Пярнуского рынка написала в группе Märgatud24 Pärnus на Facebook о том, как была шокировала видом живой рыбы на прилавках.

”Вместе с сыном я отправилась на Пярнуский рынок за мясом. Ничто не предвещало беды, но тут внимание ребенка привлекли лежавшие напротив мясного прилавка живые рыбы, жадно глотающие воздух”, — описывает женщина.

”Как вы думаете, был ли ребенок шокирован, увидев, что магазин продает рыбу столь мучительным и ужасающим способом? Был. И я тоже”, — говорит она. На ее вопрос о нормальности происходящего продавец ответила, что зато видно, что рыба свежая.

Руководитель Kalamajakas OÜ Индрек Текко извинился из инцидент. ”На самом деле мы не занимаемся продажей живой рыбы. К сожалению, такие случаи могут происходить весной или осенью, когда вода и воздух еще холодные и рыба сохраняется и живет дольше. Мы не делаем этого специально, чтобы продлить срок реализации”, — заверил он.