Жителям Таллинна о ремонте в квартире остается только мечтать: все строители заняты

Специалист отмечает, что все строители заняты в крупных проектах.

”Малые строительные фирмы трудятся по договору подряда в торговых центрах, на строительстве жилых домов и офисных зданий и не хотят браться за более мелкие или единичные работы. Им выгоднее брать более долгосрочные и надежные большие объекты”, — пояснил Вахтер.

”Если вы покупаете сейчас квартиру, которая нуждается в ремонте, то у вас должен быть на примете знакомый строитель или у вас самих должны быть золотые руки, иначе все будет долго и дорого”, — сказал он, подчеркнув, что спрос увеличил и расходы. По словам Вахтера, стоимость часа труда строителей за несколько лет выросла на 30-40%.

”Из-за большого спроса количество дилетантов среди строителей выросло и качество варьируется. Безусловно, ситуация лучше, чем в конце 2000-х, когда стены могли возводиться человеком вообще без какого-либо опыта. Тем менее, сейчас в разных квартирах одного и того же проекта качество может быть совершенно разное: стены, которые сделала одна бригада, ровнее, чем стены, которые сделала другая”.

"На то, чтобы найти нормального строителя, может уйти много времени. Нередко человек обходит 20 плиточников и не получает ни одного разумного предложения или очередь на строительство ограды простирается на полгода вперед”, — сказал эксперт и добавил, что иногда людям удается договориться, что человек будет делать ремонт после своей основной работы, по вечерам или на выходных.