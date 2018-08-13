13.08.2018, 15:28

Жителям Таллинна о ремонте в квартире остается только мечтать: все строители заняты

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rus.delfi.ee
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Жителям Таллинна о ремонте в квартире остается только мечтать: все строители заняты
Foto: Karli Saul

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, сейчас в Эстонии в связи со строительным бумом крайне трудно найти человека, который отремонтирует вам квартиру.

Специалист отмечает, что все строители заняты в крупных проектах.

”Малые строительные фирмы трудятся по договору подряда в торговых центрах, на строительстве жилых домов и офисных зданий и не хотят браться за более мелкие или единичные работы. Им выгоднее брать более долгосрочные и надежные большие объекты”, — пояснил Вахтер.

”Если вы покупаете сейчас квартиру, которая нуждается в ремонте, то у вас должен быть на примете знакомый строитель или у вас самих должны быть золотые руки, иначе все будет долго и дорого”, — сказал он, подчеркнув, что спрос увеличил и расходы. По словам Вахтера, стоимость часа труда строителей за несколько лет выросла на 30-40%.

”Из-за большого спроса количество дилетантов среди строителей выросло и качество варьируется. Безусловно, ситуация лучше, чем в конце 2000-х, когда стены могли возводиться человеком вообще без какого-либо опыта. Тем менее, сейчас в разных квартирах одного и того же проекта качество может быть совершенно разное: стены, которые сделала одна бригада, ровнее, чем стены, которые сделала другая”.

"На то, чтобы найти нормального строителя, может уйти много времени. Нередко человек обходит 20 плиточников и не получает ни одного разумного предложения или очередь на строительство ограды простирается на полгода вперед”, — сказал эксперт и добавил, что иногда людям удается договориться, что человек будет делать ремонт после своей основной работы, по вечерам или на выходных.

”Как бы то ни было, кризис строителей сказывается, в основном, на частных лицах, которым нужен ремонт одной квартиры. В случае с большими объектами нехватка строителей, наверное, не такая острая. Субподрядчики крупных фирм пользуются услугами фирм по аренде рабочей силы, которые привозят строителей из Польши. Последние в свою очередь привозят дешевую рабочую силу из Украины”, — пояснил Вахтер.

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