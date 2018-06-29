29.06.2018, 21:20

Жителям поселка в Пермском крае включили плату за дождь в коммунальные услуги

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rus.delfi.ee
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Жителям поселка в Пермском крае включили плату за дождь в коммунальные услуги
Vene rubladReuters

В городе Кунгур в Пермском крае в квитанции за коммунальные услуги включили плату за сточные воды, куда входит в том числе дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы. Об этом пишет местное издание ”Искра”.

Размер оплаты составляет семь рублей в месяц. Коммунальщики подчеркнули, что плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год, передает Медуза.

Возможность взимания платы за отвод осадков предусматривает федеральный закон ”О водоснабжении и водоотведении”.
В начале 2017 года взимать плату за водоотвод осадков начали в Биробиджане. Это касалось только предприятий, а не физических лиц.

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