Жителям поселка в Пермском крае включили плату за дождь в коммунальные услуги

В городе Кунгур в Пермском крае в квитанции за коммунальные услуги включили плату за сточные воды, куда входит в том числе дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы. Об этом пишет местное издание ”Искра”.

Размер оплаты составляет семь рублей в месяц. Коммунальщики подчеркнули, что плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год, передает Медуза.

Возможность взимания платы за отвод осадков предусматривает федеральный закон ”О водоснабжении и водоотведении”.

В начале 2017 года взимать плату за водоотвод осадков начали в Биробиджане. Это касалось только предприятий, а не физических лиц.