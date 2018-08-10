Жителя Петербурга будут судить за вывод в Эстонию 5,5 млн евро



"По результатам расследования, проведенного следователями Управления на транспорте МВД России и Северо-Западной транспортной прокуратурой в июле этого года, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петербурга, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов)", — сообщил порталу "Экономика сегодня" Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов.

По его словам, обвиняемый в 2016-2017 годах на территории Петербурга, Москвы и Калининграда совершил валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму свыше 5,5 млн евро, что эквивалентно более 400 млн рублей, на банковские счета зарегистрированных в Эстонии иностранных компаний.