10.08.2018, 15:00

Жителя Петербурга будут судить за вывод в Эстонию 5,5 млн евро

 (9)
rus.delfi.ee
EST 2
Raha ja reisimine
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Жителя Санкт-Петербурга будут судить по обвинению в незаконном выводе в Эстонию свыше 400 млн рублей или свыше 5,5 млн евро.


"По результатам расследования, проведенного следователями Управления на транспорте МВД России и Северо-Западной транспортной прокуратурой в июле этого года, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петербурга, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов)", — сообщил порталу "Экономика сегодня" Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов.

По его словам, обвиняемый в 2016-2017 годах на территории Петербурга, Москвы и Калининграда совершил валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму свыше 5,5 млн евро, что эквивалентно более 400 млн рублей, на банковские счета зарегистрированных в Эстонии иностранных компаний.

"При этом в кредитные организации России он представлял подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении переводов. То есть в России создавались фирмы-однодневки, которыми оформлялись международные контракты о закупке в Эстонии несуществующего оборудования — термопластавтомат ТПА-500. Естественно, что такое оборудование через государственную границу Российской Федерации не перемещалось. Уголовное дело Северо-Западной транспортной прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу", — объяснил прокурор.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Уже восемь нарвских депутатов стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях

10.08.2018
По состоянию на 16.00 пятницы подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат, Алексею Мяги, Елене Пахомовой, Елизавете Чертовой и Сергею Львову.
Подробнее





Исследование: новости о просителях убежища, иммиграции и России чаще всего провоцируют троллинг

10.08.2018
Исследование Международного института прессы (IPI) показало, что кампании ненависти, направленные на журналисток, носят более жестокий характер, чем кампании в адрес мужчин той же профессии.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Личность умершего вчера при задержании мужчины до сих пор не установлена

10.08.2018
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что личность говорившего по-фински мужчины, который умер вчера во время задержания полицией в центре Таллинна, все еще не установлена.
Подробнее

Яна Тоом пообещала уважать решение руководства партии по вопросу Нарвы

10.08.2018
Председатель Нарвского отделения Центристской партии Яна Тоом сказала, что она признает принятое в пятницу решение правления партии о том, что получившие подозрение в коррупции члены гособрания Нарвы должны из него уйти, но намерена пообщаться с этими членами партии, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


9 заблуждений о подсчете калорий, которые портят тебе жизнь

10.08.2018
Подсчет калорий – один и самых легких и доступных методов похудения. Но не все с ним так просто – в Сети можно встретить немало мифов, заблуждений и неверных рекомендаций. Мы собрали главные мифы о калориях и тут же их опровергли.
Подробнее