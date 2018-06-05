Жители Табевере против строительства Целлюлозного завода: пусть строят в Ида-Вирумаа

Планы о строительстве Целлюлозного завода в Тарту вызвали большой резонанс среди тартусцев. Теперь рассматривается возможность о строительстве завода на расстоянии 21 километра от Тарту, в лесу под Табивере. Этими планами недовольны жители Табевере, они планируют собирать подписи среди местных жителей против строительства завода. ”Пусть строят в Ида-Вирумаа”, — категоричен житель Табевере.

EstFor plaanib tselluloositehase rajamist Tabivere külje alla Foto: Anni Õnneleid

”Здесь будет? Шутите что ли?” — спрашивает местная жительница Рагне Тооме. ”Я поражена. Мне никто ничего не говорил”, — сказала она и бросила взгляд на карту, на которой помечено место строительство завода — рядом с ее домом, пишет Eesti Päevaleht.

Шесть лет назад она вместе с мужем переехала в Табевере от городского шума. Сейчас в семье четверо детей. После этой новости Тооме заявила, что теперь намерена собирать среди местных жителей подписи против строительства завода.

Еще одна местная жительница Эста Сокк заявила: ”Если надо, то пойду на протест с плакатами”. Она согласна с тем, что завод этот нужен, но не в Табивере, а, например, в Кунда.