Жители Пирита смогут покупать на рынке местные хуторские продукты

С 1 мая начал свою работу рынок в Пирита, который ждет посетителей на улице Меривялья теэ, рядом с торговым центром Piirita.

Прилавки рынка украсят как местные, так и привезенные издалека плоды, а также можно будет купить произведенную на хуторах Эстонии деревенскую ветчину и копченую рыбу.

Планируется, что в этом сезоне дважды в неделю будет приезжать молочная будка, которая будет привозить экологически чистое молоко прямо от производителя. Кроме того, планируется провести два масштабных мероприятия – клубничную и яблочную ярмарки.

Как сказал старейшина района Пирита Тынис Мёльдер, рынок в Пирита всегда был важен, и жители района с нетерпением ждали его открытия, поскольку это очень удобная возможность быстро пополнить свой рацион полезными для здоровья продуктами. «Мы очень рады, что организатор рынка хотел бы представить здесь как можно больший ассортимент товаров и планирует сотрудничать с хуторами по всей Эстонии», – сказал он.

По словам Мёльдера, пиритаский рынок ежегодно пользовался большой популярностью – как среди покупателей, так и среди торговцев местной продукцией. «Вне всяких сомнений, каждый найдет для себя на рынке что-нибудь свежее и вкусное, что можно купить домой или по дороге на работу», – сказал старейшина района.

Организатором рыночной торговли является предприятие Freshness OÜ, рынок будет открыт с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 19:00 часов. Рынок будет работать до 15 октября.