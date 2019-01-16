Жители Пеэтри боятся увидеть вместо парка парковку и бараки

Волостная управа Раэ в декабре инициировала изменение детальной планировки планируемой в поселке Пеэтри парковой зоны, которое увеличило бы площадь центра здоровья, который обещали там построить, почти в семь раз, из-за чего местные жители боятся, что вместо долгожданного парка появятся бараки и парковки, пишет Äripäev.
По словам же волостного старейшины Марта Вырклаэва, это беспочвенный страх и 31 января состоится презентация эскиза парковой зоны жителям волости. Планируемый парк состоит из нескольких участков, общая площадь парка — примерно 5 гектаров.
Право на застройку волость хочет изменить только на одном участке, но волостной старейшина объяснил, что когда в 2012 году утверждали детальную планировку того участка, просто не предусмотрели объем строительства центра здоровья.