16.01.2019, 14:10

Жители Пеэтри боятся увидеть вместо парка парковку и бараки


rus.delfi.ee
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Peetri küla
Peetri külaFoto: Rauno Volmar

Волостная управа Раэ в декабре инициировала изменение детальной планировки планируемой в поселке Пеэтри парковой зоны, которое увеличило бы площадь центра здоровья, который обещали там построить, почти в семь раз, из-за чего местные жители боятся, что вместо долгожданного парка появятся бараки и парковки, пишет Äripäev.

По словам же волостного старейшины Марта Вырклаэва, это беспочвенный страх и 31 января состоится презентация эскиза парковой зоны жителям волости. Планируемый парк состоит из нескольких участков, общая площадь парка — примерно 5 гектаров.

Право на застройку волость хочет изменить только на одном участке, но волостной старейшина объяснил, что когда в 2012 году утверждали детальную планировку того участка, просто не предусмотрели объем строительства центра здоровья.

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