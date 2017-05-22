Жители Нымме обещают принести к зданию Таллиннской мэрии 50 мешков с мусором

Жители столичного района Нымме не намерены пускать сложившуюся с вывозом мусора ситуацию на самотек и говорят, что в случае необходимости принесут к зданию районной управы 50 мешком смешанных отходов.

Так, один житель района сообщил в соответствующей группе на Facebook, что направил письмо с коллективным протестом на общий имел мэрии города, а также Арво Сарапуу и Таави Аасу.

"В ситуации, когда сегодня один житель Нымме уже отнес свой мусор к дверям центра по сортировке отходов, это коллективное обращение должно мотивировать".

„Есть конкретные факты о том, что отсортированные отходы вывозятся как смешанные. Не вывезенные отходы остаются вонять возле домов, а установившаяся весенняя погода этому только способствует”, — помимо прочего, написано в письме.

„Ситуация для жителей Нымме стала невыносимой, и мы вынуждены начать действовать в порядке гражданской инициативы. По оценке жителей Нымме, исходя из вашей должности, именно вы ответственны за сложившуюся ситуацию, вне зависимости от того, связана беспомощная AS Baltic Waste Management с вами или нет”, — пишет житель и требует устранить все возникшие в районе проблемы с вывозом мусора. В случае невыполнения требования в указанные в письме сроки автор от имени жителей обещает принести к зданию мэрии Таллинна 50 мешков мусора, а также организовать пикет.