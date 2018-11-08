08.11.2018, 19:01

Жители Нымме и Паэ-Юлемисте должны заключить новые договоры о вывозе отходов

 (1)
rus.delfi.ee
EST 3
Prügikastid Nõmmel
Prügikastid NõmmelFoto: Hendrik Osula

В соответствии с решением Государственного суда в ближайшее время предстоит переоформить договоры о вывозе отходов в Нымме и зоне Паэ-Юлемисте в Ласнамяэ, т.к. предыдущий договор признан недействительным.

Таллиннский центр отходов заявил, что после заключения жителями названных районов новых договоров ситуация разрешится без затруднений.

Как отметила вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова, сейчас вывозить отходы помогает Таллиннский центр переработки отходов, и услуга оказывается в прежнем порядке, но это решение временное, поэтому нужно как можно скорее заключить новые договоры, сообщила пресс-служба Таллиннской мэрии "Раэпресс".

Таллиннский центр переработки отходов подтвердил, что услуга вывоза мусора будет оказываться на прежних условиях и по старой цене. Центр находится на попечении города и не конкурирует с другими предприятиями в условиях свободного рынка.

На условиях свободного рынка услугу вывоза мусора с 5 ноября могут оказывать в Нымме и Паэ-Юлемисте наряду с Таллиннским центром переработки отходов также Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Osaühing EKOVIR, Radix Hoolduse AS. Клиенты должны в срочном порядке выбрать поставщика услуг и заключить новый договор.

Дополнительная информация по телефону 616 4000 или по адресу электронной почты: info@prugi.ee.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Женщине без ее ведома дали эстонское гражданство, но она требует обратно серый паспорт и 500 евро за моральный ущерб

08.11.2018
Жительница Таллинна протестует против предоставленного ей эстонского гражданства и требует обратно свой серый паспорт и карту вида на жительства. Кроме того, она хочет получить 500 евро морального ущерба от государства.
Подробнее


ВИДЕО DELFI: Будущее наступило! Роботы, 3D-принтеры и виртуальная реальность в театре "Эстония"

08.11.2018
Сегодня до девяти вечера в фоей театра “Эстония” проходит уникальная выставка. На ней вы можете ознамиться с различными чудесами техники (в ролике автор оговорился, прим.ред.), почувствовать себя в роли диджея, окунуться в виртуальную реальности и даже поговорить с работом. Смотрите видео!
Подробнее

Увидела иск и заплакала. Бизнесмен требует от журналистки Катрин Луст миллионного возмещения за порчу его имиджа

08.11.2018
Когда ведущая передачи ”Kuuuurija” Катрин Луст увидела иск от бизнесмена Ираджа Занда (72), то заплакала, пишет Eesti Ekspress. ”Мне 36 лет и я могу потерять все имущество, которое мне удалось нажить”, — сокрушается она.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
132,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
153,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
118,30 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €

Исследование: жители небольших городов Эстонии острее ощущают риски потери работы и ухудшения здоровья

08.11.2018
Как выяснилось по итогам анализа, проведенного SEB Elukindlustus в отношении своих клиентов, по сравнению со среднестатистическим жителем Эстонии взявшие жилищный кредит граждане из Пайде, Вильянди, Йыгева, Йыхви и других небольших городов Эстонии чаще страхуют себя и своих близких от рисков, связанных с потерей работы или со здоровьем.
Подробнее




Прелести развода: квартира — моя, кредит — твой!

08.11.2018
Находясь в отношениях, люди начинают с течением времени меняться или проявлять скрытые черты своего характера. Меняются и жизненные обстоятельства. Влюблённые склонны не замечать негатив в объекте своей любви, поэтому совместная жизнь, увы, может закончиться неожиданно неприятным расставанием, в результате которого страдают как сами партнёры, так и дети. Нечто подобное произошло с Мартином и Мари (имена изменены), которые полагали, что обрели друг в друге родственную душу.
Подробнее

Шесть кухонных инструментов, про которые вы не знали, что у них есть срок годности

08.11.2018
“Мама пользовалась, бабушка пользовалась, а ты только в руки взяла — и сломала!”. Если такой упрек адресован вам из-за какого-нибудь предмета на кухне, это значит только одно — вы и понятия не имеете, что у многих обычных вещей в районе плиты есть самый настоящий срок годности и используете все по принципу “пока не развалится”.
Подробнее