Жители Нымме и Паэ-Юлемисте должны заключить новые договоры о вывозе отходов

Таллиннский центр отходов заявил, что после заключения жителями названных районов новых договоров ситуация разрешится без затруднений.

Как отметила вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова, сейчас вывозить отходы помогает Таллиннский центр переработки отходов, и услуга оказывается в прежнем порядке, но это решение временное, поэтому нужно как можно скорее заключить новые договоры, сообщила пресс-служба Таллиннской мэрии "Раэпресс".

Таллиннский центр переработки отходов подтвердил, что услуга вывоза мусора будет оказываться на прежних условиях и по старой цене. Центр находится на попечении города и не конкурирует с другими предприятиями в условиях свободного рынка.

На условиях свободного рынка услугу вывоза мусора с 5 ноября могут оказывать в Нымме и Паэ-Юлемисте наряду с Таллиннским центром переработки отходов также Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Osaühing EKOVIR, Radix Hoolduse AS. Клиенты должны в срочном порядке выбрать поставщика услуг и заключить новый договор.

Дополнительная информация по телефону 616 4000 или по адресу электронной почты: info@prugi.ee.