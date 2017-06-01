Жители Ласнамяэ готовы платить за парковку не дороже 15 евро в месяц

Власти Таллинна для решения нехватки парковочных мест в районах собираются строить парковочные дома. Поскольку многие жители Ласнамяэ привыкли бесплатно парковать своего железного коня перед домом, был проведен опрос, какую сумму люди готовы выложить ежемесячно за эту услугу.

Согласно опросу, в котором приняло участие около 200 человек, большинство опрошенных (56%) готовы платить сумму от 6 до 15 евро.

13% респондентов заявили, что 5 евро за парковку не станут серьезной нагрузкой для их кошелька.

21% опрошенных готовы раскошелиться на сумму от 16 до 20 евро, лишь 10% согласны платить от 21 до 25 евро в месяц за право парковаться в парковочном доме.