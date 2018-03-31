Жители Хийумаа требуют отставки министра Кадри Симсон

Группа жителей Хийумаа считает, что проблемы с паромным сообщением являются отображением безразличного отношения со стороны государства, и требуют отставки министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Они подчеркивают, что уже давно нужно было провести углубление водных путей Хийумаа, что в свою очередь привело бы к решению проблемы сообщения.

Сегодня утром оператор паромов сообщил, что те, кто прибыл на остров на праздники, должны уехать раньше, потому что завтра вода снова спадет.

Сама Симсон сказала, что понимает проблемы жителей острова и сейчас ведется поиск решений. Вопрос же о том, почему это было сделано раньше, по мнению Симсон, следует переадресовать ее предшественнику, Кристену Михалу.