Жители Эстонии в октябре потратили на мобильные телефоны более 10 млн евро

По данным исследовательской фирмы GfK, в прошлом месяце в Эстонии побит рекорд по продажам мобильных телефонов – жители Эстонии потратили на покупку девайсов более 10 миллионов евро.

Неожиданностью стал и впечатляющий "камбэк", который в октябре проделала Nokia, давний фаворит местных пользователей. В десятку лучших попали и кнопочные телефоны, и смартфоны этой марки, сообщает пресс-служба Telia.

По данным GfK, в октябре в Эстонии зафиксирован рекордный уровень продаж мобильных телефонов: за месяц жители Эстонии потратили 10,1 миллиона евро на приобретение 35 100 телефонов.

Руководитель отдела продаж мобильных телефонов Telia Eesti Таави Тинг отметил, что в целом на рынке средняя цена, по которой приобретался телефон, составляла 349 евро, а в Telia — 366 евро.

”Великолепный результат показала новая модель Apple iPhone 8, моментально взлетев на 5 место. Можно отметить неожиданный успех Nokia, попавшей в десятку самых продаваемых мобильных телефонов как с обновленной моделью своего культового кнопочного 3310, так и с новым смартфоном Nokia 3. Благодаря этой марке, топ самых популярных мобильных телефонов в этот раз выглядит достаточно необычно и ярко. Всего в нем присутствуют модели четырех производителей”, — рассказал Тинг.

Он подтвердил и то, что для Telia октябрь стал самым успешным месяцем по уровню продаж. По мнению Тинга, этому способствовала акция ”Ночь покупок”, результаты которой также стали рекордными. В течение трех дней акции мобильных телефонов продавалось в два раза больше, чем в обычный день.

Самые продаваемые телефоны в Telia в октябре 2017:

Huawei P10 Lite

Apple iPhone SE

Apple iPhone 7

Huawei P8 Lite

Apple iPhone 8

Samsung Galaxy S8

Nokia 3310

Samsung Galaxy A5 2017

Nokia 3

Samsung Galaxy A3 2017