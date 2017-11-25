Жители Эстонии в октябре потратили на мобильные телефоны более 10 млн евро

По данным исследовательской фирмы GfK, в прошлом месяце в Эстонии побит рекорд по продажам мобильных телефонов – жители Эстонии потратили на покупку девайсов более 10 миллионов евро.
Неожиданностью стал и впечатляющий "камбэк", который в октябре проделала Nokia, давний фаворит местных пользователей. В десятку лучших попали и кнопочные телефоны, и смартфоны этой марки, сообщает пресс-служба Telia.
По данным GfK, в октябре в Эстонии зафиксирован рекордный уровень продаж мобильных телефонов: за месяц жители Эстонии потратили 10,1 миллиона евро на приобретение 35 100 телефонов.
Руководитель отдела продаж мобильных телефонов Telia Eesti Таави Тинг отметил, что в целом на рынке средняя цена, по которой приобретался телефон, составляла 349 евро, а в Telia — 366 евро.
”Великолепный результат показала новая модель Apple iPhone 8, моментально взлетев на 5 место. Можно отметить неожиданный успех Nokia, попавшей в десятку самых продаваемых мобильных телефонов как с обновленной моделью своего культового кнопочного 3310, так и с новым смартфоном Nokia 3. Благодаря этой марке, топ самых популярных мобильных телефонов в этот раз выглядит достаточно необычно и ярко. Всего в нем присутствуют модели четырех производителей”, — рассказал Тинг.
ТОП
Он подтвердил и то, что для Telia октябрь стал самым успешным месяцем по уровню продаж. По мнению Тинга, этому способствовала акция ”Ночь покупок”, результаты которой также стали рекордными. В течение трех дней акции мобильных телефонов продавалось в два раза больше, чем в обычный день.
Самые продаваемые телефоны в Telia в октябре 2017:
Huawei P10 Lite
Apple iPhone SE
Apple iPhone 7
Huawei P8 Lite
Apple iPhone 8
Samsung Galaxy S8
Nokia 3310
Samsung Galaxy A5 2017
Nokia 3
Samsung Galaxy A3 2017