02.01.2019, 13:18

Жители Эстонии тратят на алкоголь больше всех в ЕС

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rus.delfi.ee
EST 26
Alkoholihinnad poodides
Mobiilifoto: Rivo Veski, Delfi

Согласно обнародованным во вторник данным Евростата, в 2017 году расходы домохозяйств Эстонии на алкоголь были самыми высокими в ЕС.

Статистика показала, что эстонские домохозяйства тратили на алкоголь 5,2% от общего числа расходов. За Эстонией следует Латвия (4,9%) и Литва (4%), пишет Euronews.

За странами Балтии следуют Польша (3,5%), Чехия(3,3%), Венгрия (3%) и Финляндия (2,8%). Средний показатель по ЕС составил 1,6%.

На последнем местах в таблице расположились Испания (0,8%), Италия ( 0,9%) и Греция ( 0,9%).

Всего в 2017 году в Эстонии семьи потратили на алкоголь в общей сложности более 130 млрд евро.

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