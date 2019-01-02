Жители Эстонии тратят на алкоголь больше всех в ЕС

Статистика показала, что эстонские домохозяйства тратили на алкоголь 5,2% от общего числа расходов. За Эстонией следует Латвия (4,9%) и Литва (4%), пишет Euronews.

За странами Балтии следуют Польша (3,5%), Чехия(3,3%), Венгрия (3%) и Финляндия (2,8%). Средний показатель по ЕС составил 1,6%.

На последнем местах в таблице расположились Испания (0,8%), Италия ( 0,9%) и Греция ( 0,9%).

Всего в 2017 году в Эстонии семьи потратили на алкоголь в общей сложности более 130 млрд евро.