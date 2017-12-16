Жители Эстонии стали активнее интересоваться страхованием жизни

Из опроса, последовавшего за информационной кампанией Союза страховых обществ, выяснилось, что у 39 процентов людей интерес к страхованию от несчастных случаев и страхованию жизни возник во время проведения кампании и восемь процентов действовали под влиянием кампании.

По оценке руководителя Союза страховых обществ Марта Ессе, жители Эстонии считают страхование всё более важным, сообщило общество в пресс-релизе. ”58 процентов участников опроса считали страхование от несчастных случаев и страхование жизни важным уже раньше. Под влиянием кампании это считают теперь более необходимым 12 процентов опрошенных, из них значительно больше русскоязычных людей”, — отметил Ессе.

”К сожалению, 25 процентов по-прежнему не считают страхование от несчастных случаев и страхование жизни необходимым. Поскольку отношение людей не меняется за одну кампанию, то информирование необходимо продолжить в следующем году”, — добавил Ессе.

Согласно опросу, проведенному Союзом страховых обществ Эстонии (Eesti Kindlustusseltside Liit — EKsL) и медийным агентством Mindshare, у 40 процентов участников опроса уже был заключен договор страхования от несчастных случаев и страхования жизни, однако 38 процентов считали страхование слишком дорогим.

По словам Дагмар Гильден, менеджера отдела Seesam Kindlustus по продуктам страхования от несчастных случаев, осведомленность людей, несомненно, повысилась, но почти всегда приходится пояснять различие между страхованием от несчастных случаев и страхованием жизни. ”Если страхование жизни помогает близким вам людям справиться со счетами и финансовыми обязательствами в случае вашей смерти, то страхование от несчастных случаев поможет оплатить счета и платежи по займам после восстановления от последствий несчастного случая. Тем самым, страхование жизни вы заключаете для защиты близких вам людей, а страхование от несчастных случаев защищает дополнительно и вас самих”, — пояснила Гильден.

По оценке Пирет Юхтеги, менеджера по продажам и маркетингу в страховом обществе Mandatum Life, люди стали проявлять бóльшую озабоченность в связи с тем, как справится семья в случае их заболевания. ”Каждый пятый человек заболевает раком или иной тяжелой болезнью. Страхование от критических болезней помогает в финансово трудные времена, чтобы больной мог сосредоточиться на выздоровлении”, — констатировала Юхтеги.