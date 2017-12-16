16.12.2017, 11:15

Жители Эстонии стали активнее интересоваться страхованием жизни

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Rahvaloenduse ankeetide täitmine arvutis
Foto on illustratiivneFoto: Tiit Blaat

Из опроса, последовавшего за информационной кампанией Союза страховых обществ, выяснилось, что у 39 процентов людей интерес к страхованию от несчастных случаев и страхованию жизни возник во время проведения кампании и восемь процентов действовали под влиянием кампании.

По оценке руководителя Союза страховых обществ Марта Ессе, жители Эстонии считают страхование всё более важным, сообщило общество в пресс-релизе. ”58 процентов участников опроса считали страхование от несчастных случаев и страхование жизни важным уже раньше. Под влиянием кампании это считают теперь более необходимым 12 процентов опрошенных, из них значительно больше русскоязычных людей”, — отметил Ессе.

”К сожалению, 25 процентов по-прежнему не считают страхование от несчастных случаев и страхование жизни необходимым. Поскольку отношение людей не меняется за одну кампанию, то информирование необходимо продолжить в следующем году”, — добавил Ессе.

ТОП

Согласно опросу, проведенному Союзом страховых обществ Эстонии (Eesti Kindlustusseltside Liit — EKsL) и медийным агентством Mindshare, у 40 процентов участников опроса уже был заключен договор страхования от несчастных случаев и страхования жизни, однако 38 процентов считали страхование слишком дорогим.

По словам Дагмар Гильден, менеджера отдела Seesam Kindlustus по продуктам страхования от несчастных случаев, осведомленность людей, несомненно, повысилась, но почти всегда приходится пояснять различие между страхованием от несчастных случаев и страхованием жизни. ”Если страхование жизни помогает близким вам людям справиться со счетами и финансовыми обязательствами в случае вашей смерти, то страхование от несчастных случаев поможет оплатить счета и платежи по займам после восстановления от последствий несчастного случая. Тем самым, страхование жизни вы заключаете для защиты близких вам людей, а страхование от несчастных случаев защищает дополнительно и вас самих”, — пояснила Гильден.

По оценке Пирет Юхтеги, менеджера по продажам и маркетингу в страховом обществе Mandatum Life, люди стали проявлять бóльшую озабоченность в связи с тем, как справится семья в случае их заболевания. ”Каждый пятый человек заболевает раком или иной тяжелой болезнью. Страхование от критических болезней помогает в финансово трудные времена, чтобы больной мог сосредоточиться на выздоровлении”, — констатировала Юхтеги.

Читайте также:
172 000€
Tallinn, Квартира
65 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
138 900€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
124 900€
Saue vald, Квартира
48 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 000€
Tallinn, Часть дома
185 000€
Tallinn, Квартира
525 000€
Tallinn, Квартира
188 235€
Tallinn, Квартира
54 000€
Viimsi vald, Земля
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии