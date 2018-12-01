01.12.2018, 19:24

Жители Эстонии продолжают скупать телефоны: в октябре побит очередной рекорд продаж

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rus.delfi.ee
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OnePlus 6 võib olla üks tänavuse tipptelefoni tiitli kindel pretendent.
OnePlus 6 võib olla üks tänavuse tipptelefoni tiitli kindel pretendent.Foto: Hendrik Osula

В октябре-месяце жители Эстонии приобрели свыше 33 тысяч новых мобильных телефонов на общую сумму 12,1 миллиона евро. Это на 22% больше, чем месяцем ранее, выяснило исследование BRC Market Experts.

”Продажи телефонов, как и объемы кредитов на покупку автомобилей и недвижимости, растут в Эстонии рекордными темпами. Наш народ с оптимизмом смотрит в будущее — и праздник потребления продолжается”, — отметил директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв.

Согласно результатам исследования BRC Market Exprerts, средняя цена приобретаемого телефона выросла за месяц на 61 евро — и теперь составляет 417 евро.

”Начиная с этой осени, клиенты стали чаще обращать внимание на дорогие айфоны. Об этом красноречиво свидетельствует статистика Tele2: только за октябрь-месяц доля продукции Apple в общем объеме продаж выросла в два раза”, — сообщил Уусъярв.

”Покупатели айфонов, как правило, точно знают, какую модель они хотят купить, и даже не приходят в представительство, чтобы рассмотреть и покрутить ее в руках. Две трети денег, потраченных на покупку телефонов в интернет-магазине, пришлось именно на айфоны”, — подчеркнул директор по продажам Tele2.

Всего за десять месяцев нынешнего года в Эстонии было продано около 314 тысяч новых мобильных телефонов.

ТОП-10 самых популярных телефонов в Tele2 за октябрь 2018:

  • Samsung Galaxy A8 (2018)
  • Samsung Galaxy A6+
  • Samsung Galaxy J3 (2017)
  • Huawei Y6 (2018)
  • Samsung Galaxy S9, 64 Гбайт
  • Nokia 105 Dual SIM (2017)
  • Doro 1360
  • Huawei P20 Lite
  • Nokia 230 DS
  • Huawei Mate 20 Lite
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