Жители Эстонии приобрели в первом квартале мобильные телефоны на 22,4 млн евро

Согласно данным GfK Retail and Technology (GfK) — фирмы, занимающейся рыночными исследованиями — в Эстонии за первый квартал 2017 года было продано в розницу 80 700 мобильных телефонов на общую сумму 22,4 миллиона евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос в стоимостном выражении почти на 4,5%, снизившись в количественном исчислении на 1%.

По мнению директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, итоги первого квартала свидетельствуют о том, что отечественные потребители чувствуют себя достаточно уверенно и готовы приобретать более дорогие устройства.

”По оценке Эстонского института конъюнктуры, последние месяцы в Эстонии отмечается улучшение экономической ситуации на фоне роста частного потребления, которое, в свою очередь, подпитывается быстрым ростом заработной платы, низким уровнем инфляции и увеличением индекса потребительской уверенности”, — рассказал Сеэма. Однако, продолжил он, говорить о каком-то потребительском буме пока еще преждевременно, поскольку в количественном выражении телефонов было куплено меньше, чем в первом квартале прошлого года. ”Зато сейчас наметились определенные положительные сдвиги в уверенности отечественного потребителя, о чем косвенно свидетельствует более чем пятипроцентный рост средней цены купленного телефона”, — уточнил Сеэма.

По данным GfK, в общем объеме телефонных продаж в розницу смартфоны составили 84%, или 67 950 штук, кнопочные телефоны — 12 790 штук. ”По сравнению с прошлым кварталом рыночная доля Tele2 в поштучном исчислении выросла на 2%”, — сообщил Сеэма, уточнив, что по итогам первых трех месяцев года предприятию удалось заметно увеличить продажи телефонов Apple, наиболее популярными из которых были iPhone 7 и Phone SE.

”Среди других брендов особо следует выделить Samsung: устройства этой фирмы по-прежнему одни из самых востребованных в Эстонии. Так, в первой десятке самых популярных смартфонов в Tele2 представлены сразу пять моделей этого производителя: Galaxy A5, J3, J5, J7 и S6 Edge”, — отметил директор по продажам и маркетингу Tele2. Сверх наших ожиданий, добавил он, успех сопутствовал и предварительной продаже нового флагмана Samsung — Galaxy S8, — который, вероятнее всего, попадет в уже апрельский рейтинг продаж. ”Кроме того, по итогам марта-месяца, существенно укрепила свои позиции и продукция Sony”.

”Продажи кнопочных телефонов держатся на стабильном уровне: у этой продукции есть своя целевая группа, и снижение спроса пока не наблюдается. Клиенты Tele2 предпочитают кнопочные модели Alcatel, хотя ситуация может скоро измениться с появлением на прилавках обновленного Nokia 3310”, — предположил Сеэма.

По результатам исследования GFK, в первом квартале средняя цена смартфона, приобретенного в Эстонии, выросла более чем на 5% и составила 321 евро, в Tele2 — 239 евро; средняя цена кнопочного телефона составила 39 евро, в Tele2 — 35 евро.

10 самых продаваемых в Tele2 смартфонов в I квартале 2017 года:

1. Huawei Y5 II

2. Sony Xperia E5

3. Huawei P9 Lite

4. Samsung Galaxy J3 (2016)

5. Samsung Galaxy J5 (2016)

6. Apple iPhone 7

7. Apple iPhone SE

8. Samsung Galaxy A5 (2017)

9. Samsung Galaxy J7 (2016)

10. Samsung Galaxy S6 Edge