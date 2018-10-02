02.10.2018, 09:52

Жители Эстонии предпочитают покупать гораздо более дорогие автомобили, чем их прибалтийские соседи

 (11)
rus.delfi.ee
EST
Autode liisimine on tunduvalt suurenenud.
Taavi Sepp

Жители Эстонии предпочитают покупать гораздо более дорогие автомобили, чем их прибалтийские соседи, выяснилось из исследования, проведенного летом 2018 года AS SEB Liising.

Почти 15% эстоноземельцев планируют покупку автомобиля стоимостью по крайней мере 20 000 Евро, тогда как среди жителей Литвы и Латвии этот показатель не превышает и 5%. Интерес жителей Эстонии к более дешевым автомобилям, стоимостью менее 7000 Евро показали примерно 25% опрошенных в Эстонии, тогда как в Латвии этот процент составил 46%, а в Литве — 55%.

Примерно 15% опрошенных во всех трех прибалтийских странах заявили, что они вообще в деталях не задумывались о стоимости своего будущего автомобиля. Последнее не явилось сюрпризом, так как почти половина опрошенных заявила, что сначала выбирает понравившийся автомобиль и только потом приступает к финансовому анализу своих возможностей.

”Действительно, по сравнению с жителями Латвии и Литвы, жители Эстонии скорее предпочтут более новый и более дорогой автомобиль, чем более старый и дешевый. Более новая машина более экономна и безопасна. В ходе исследования также выяснилось, что в среднем жители Эстонии предпочитают автомобили стоимостью от 10 000 до 20 000. Важно также заметить, что по данным SEB Liising в среднем стоимость покупаемого в лизинг автомобиля в Эстонии в год растет на 1500 Евро. Тем не менее, не смотря на активность жителей Эстонии на автомобильном рынке, в общем средний возраст автомобильного парка нашей страны является старее общих показателей по Европе”, — заметил Рейн Карофельд, руководитель AS SEB Liising.

SEB Liising провел исследование автомобильных предпочтений жителей Эстонии, Латвии и Литвы в июле 2018 года, исследование охватило 3 100 участников.

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