Жители Эстонии предпочитают покупать гораздо более дорогие автомобили, чем их прибалтийские соседи, выяснилось из исследования, проведенного летом 2018 года AS SEB Liising.
Почти 15% эстоноземельцев планируют покупку автомобиля стоимостью по крайней мере 20 000 Евро, тогда как среди жителей Литвы и Латвии этот показатель не превышает и 5%. Интерес жителей Эстонии к более дешевым автомобилям, стоимостью менее 7000 Евро показали примерно 25% опрошенных в Эстонии, тогда как в Латвии этот процент составил 46%, а в Литве — 55%.
Примерно 15% опрошенных во всех трех прибалтийских странах заявили, что они вообще в деталях не задумывались о стоимости своего будущего автомобиля. Последнее не явилось сюрпризом, так как почти половина опрошенных заявила, что сначала выбирает понравившийся автомобиль и только потом приступает к финансовому анализу своих возможностей.
”Действительно, по сравнению с жителями Латвии и Литвы, жители Эстонии скорее предпочтут более новый и более дорогой автомобиль, чем более старый и дешевый. Более новая машина более экономна и безопасна. В ходе исследования также выяснилось, что в среднем жители Эстонии предпочитают автомобили стоимостью от 10 000 до 20 000. Важно также заметить, что по данным SEB Liising в среднем стоимость покупаемого в лизинг автомобиля в Эстонии в год растет на 1500 Евро. Тем не менее, не смотря на активность жителей Эстонии на автомобильном рынке, в общем средний возраст автомобильного парка нашей страны является старее общих показателей по Европе”, — заметил Рейн Карофельд, руководитель AS SEB Liising.
SEB Liising провел исследование автомобильных предпочтений жителей Эстонии, Латвии и Литвы в июле 2018 года, исследование охватило 3 100 участников.