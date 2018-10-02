Жители Эстонии предпочитают покупать гораздо более дорогие автомобили, чем их прибалтийские соседи

Почти 15% эстоноземельцев планируют покупку автомобиля стоимостью по крайней мере 20 000 Евро, тогда как среди жителей Литвы и Латвии этот показатель не превышает и 5%. Интерес жителей Эстонии к более дешевым автомобилям, стоимостью менее 7000 Евро показали примерно 25% опрошенных в Эстонии, тогда как в Латвии этот процент составил 46%, а в Литве — 55%.

Примерно 15% опрошенных во всех трех прибалтийских странах заявили, что они вообще в деталях не задумывались о стоимости своего будущего автомобиля. Последнее не явилось сюрпризом, так как почти половина опрошенных заявила, что сначала выбирает понравившийся автомобиль и только потом приступает к финансовому анализу своих возможностей.