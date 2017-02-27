Жители Эстонии потратили в январе на покупку мобильных телефонов 8 миллионов евро

Согласно данным фирмы GfK Retail and Technology (GfK), занимающейся рыночными исследованиями, в январе 2017 года в розничной сети в Эстонии было реализовано 28 600 мобильных телефонов на общую сумму 8 миллионов евро. Годом ранее прирост рынка телефонов в количественном выражении составил 5%, в денежном выражении – 13,7%.

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, январские данные свидетельствуют о том, что отечественные потребители чувствуют себя достаточно уверенно.

”Высокий уровень трудовой занятости населения, рост заработной платы и повышение индекса потребительской уверенности благоприятно влияют на сферу потребление”, — отметил Сеэма.

Он уточнил также, что у нас стали более активно покупать телефоны, причем все чаще отдавать предпочтение более дорогим моделям, если судить по средней цене реализуемых устройств.

”Однако в годовой перспективе прогнозы относительно продаж телефонной продукции выглядят уже не столь оптимистично. По данным Эстонского института конъюнктуры, в последнее время отмечается рост инфляционных ожиданий как со стороны населения, так и торговых организаций. Виной тому январский скачок инфляции на 2,7% и февральское повышение акцизов, что придает дополнительный импульс негативным ожиданиями”, — считает Сеэма.

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Кроме того, должен замедлиться рост заработной платы и поэтому уже в ближайшие месяцы потребители будут более взвешенно оценивать необходимость крупных покупок.

По данным GfK, доля смартфонов в общем объеме реализации телефонной продукции составила 79%, продажи кнопочных телефонов по-прежнему падают. ”Определенные надежды связываются с ”реинкарнацией” легендарной модели Nokia 3310. Ее появление действительно позволит на какое-то время возродить интерес к кнопочным телефонам, но общий понижательный тренд существенно не изменит”, — считает директор по продажам и маркетингу Tele2.

Согласно статистике Tele2, первые места в перечне самых популярных брендов занимают Huawei, Samsung и Apple. ”Среди самых востребованных смартфонов — Huawei Y5, Samsung Galaxy J3, Huawei P9 Lite, Samsung Galaxy J5 и Apple iPhone 7”, — уточнил К. Сеэма. По его словам, средняя цена реализованного смартфона выросла за год примерно на 3%.

Всего же, по данным GFK, на розничном рынке Эстонии было продано в январе 24 000 смартфонов и 4600 кнопочных телефонов. Средняя цена реализованного смартфона составила 329 евро, в Tele2 — 234 евро. В категории кнопочных телефонов разрыв гораздо меньше — соответственно 39 и 37 евро.

10 самых продаваемых смартфонов в Tele2 (январь 2017):

1. Huawei Y5 II

2. Samsung Galaxy J3 (2016)

3. Huawei P9 Lite

4. Samsung Galaxy J5 (2016)

5. Samsung Galaxy A5 (2016)

6. Apple iPhone 7

7. Samsung Galaxy S6 Edge

8. Samsung Galaxy J7 (2016)

9. Apple iPhone SE

10. Samsung Galaxy A3 (2016)